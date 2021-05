I buchi neri della città

Torino, per cercare una nuova giovinezza capace di trasportare la città oltre la palude della crisi della manifattura e dell’auto in particolare, ha bisogno di investimenti privati. Ci sono tanti buchi neri nel cuore del centro, ma anche nelle periferie che aspettano da troppi anni una nuova vita. E i soldi pubblici non si vedono. Il discorso vale per l’ex grattacielo Rai ora assediato da barboni e senza tetto, per l’area di Ponte Mosca con i suoi oltre 20 mila metri quadrati, per l’ex stazione di Porta Susa, per l’ex mercato dei fiori. E poi ancora per il vecchio palazzo della Pretura a due passi dal Municipio. Investimenti importanti dove per la prima volta intervengono grandi gruppi stranieri come la catena alberghiera Mariott e la Fondazione Ikea per Porta Susa, il gruppo olandese Tsh per Ponte Mosca, il gruppo Richemond per lo stabilimento Cartier a Basse di Stura. Progetti approvati e cantieri al nastro di partenza, mentre su aree come quella della Manifattura Tabacchi si stanno concentrando le attenzioni di altri grandi gruppi stranieri. Torino diventa attrattiva a dispetto dell’immobilismo pentastellato con la passione per i supermercati, e i grandi eventi a cominciare da Universiadi, Atp Finals di tennis, Coppa Davis potrebbero supplire alla mancanza di promozione della città sui grandi mercati europei. Ma è sui giovani e soprattutto sugli studenti che si potrebbe giocare un ruolo decisivo: servono alloggi, strutture, campus, accoglienza per fare di Torino un grande polo universitario. E occorre fare in fretta per dare valore al patrimonio immobiliare della città se è vero che, oltre a investitori che credono nella forza vitale della città, potrebbero bussare alle porte gli speculatori asiatici attratti da banche che si vogliono liberare dai cadaveri finanziari rappresentati dalle case finite all’asta e rimaste invendute. Insomma occorre vigilare affinché le risorse che Torino ha nel cassetto siano utili alla ripresa e non solo materiale di scambio tra giganti troppo abili a deprezzarne i valori. Senza reinvestire un centesimo.

