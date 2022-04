I borghi tra i due fiumi: dalla ludoteca Paguro fino al Campus Einaudi

Da una parte Vanchiglia, unica nel suo genere. Il quartiere della movida, dei bagni pubblici, dell’ex stabilimento Venchi, della nota parrocchia di via Santa Giulia ma anche una zona di tradizione operaia che nasconde alcuni gioielli in stile Liberty della nostra città. Attorniata dal Po, dalla Dora e dalla Colletta, c’è invece Vanchiglietta, tra corso Tortona e il ponte di Sassi.

Ludoteca e centro d’incontro

La ludoteca Il Paguro di via Oropa ha sede in un edificio progettato secondo le idee più avanzate di spazio eco-sostenibile, dove il pensiero, la creatività, lo spirito giocoso sono di casa, in linea con quanto si dovrebbe fare sotto l’aspetto ambientale, di risparmi o delle risorse energetiche, di rispetto dell’ambiente, di riutilizzo e conservazione delle risorse ambientali. Altro luogo di aggregazione è il centro d’incontro culturale di corso Belgio. Frequentato dai più anziani, è una delle roccaforti del borgo. Impossibile non citare anche il “Michele Rua”di corso Cadore 20/8. Un centro sede di importanti associazioni del territorio come Radio Soccorso Torino (la nostra protezione civile) La Compagnia di San Rocco e molte altre. Importanti e molto frequentate anche le due Parrocchie Santa Croce e San Giulio D’Orta.

L’ex fonderia e la targa

Nel 2020 le ruspe hanno abbattuto l’ex fonderia Brigoni di via Cigliano (fatta erigere prima del conflitto mondiale dal cavaliere Luigi Brigoni, un industriale residente a Torino). Aveva chiuso i battenti negli anni ‘60 e ha lasciato il posto a un complesso residenziale di sei piani con 15 unità abitative. Doveroso citare, infine, largo Rosario Berardi (all’inizio di corso Belgio). Nel piazzale si trova una targa dedicata al nome di un ispettore di polizia assassinato dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978. Il 10, per la precisione, Berardi fu ucciso da un gruppo di quattro terroristi mentre aspettava il tram 7. Fu colpito dai due brigatisti inizialmente da tre proiettili alla schiena e poi, dopo essere caduto, da altri 4 proiettili al capo e al braccio. Importante, per quanto riguarda la vita studentesca, è il Campus Einaudi, vero fiore all’occhiello di lungo Dora Siena collocato nell’area ex Italgas.