I 5Stelle all’alba, il caos del PD: ecco i primi candidati in Piemonte

«Visto? Come sempre siamo i più bravi». Torino sta ancora sonnecchiando mentre davanti al Palazzo di Giustizia arriva Giada, militante “grillina” della prima ora alla quale tocca accompagnare il consigliere Sean Sacco a consegnare in Corte d’appello le liste dei candidati per il Movimento 5 Stelle. Peccato siano le 6.50 e i cancelli aprano un’ora più tardi. «Meglio aspettare e avere tutto il tempo di correggere eventuali errori, non si sa mai» spiega Sacco, confermando sugli uninominali alla Camera i candidati Carlotta Tevere e Chiara Appendino per i collegi Torino 1 e 2, Luca Carabetta a Collegno, Antonino Iaria a Chieri, Antonella Pepe a Moncalieri, Mario Iacopino a Novara, Giuseppe Paschetto a Vercelli, Antonella Scagnetti a Alessandria, Massimo Cerruti a Asti e Rosina Serratore a Cuneo. Agli uninominali per il Senato correranno Alberto Unia a Torino, Elisa Pirro a Moncalieri, Luca Zacchero a Novara, Susy Matrisciano a Alessandria e Roberto Falcone a Cuneo. Per controllare tutti i documenti resteranno negli uffici allestiti presso l’aula magna del tribunale praticamente tutta la mattina, affidando alla senatrice Pirro il compito di raccogliere le ultime carte e rimandare a oggi la verifica conclusiva.

DOPO M5S CONSEGNATE ALTRE SEI LISTE

Non sono gli unici, però, ad aver puntato la sveglia presto, dal momento che nel frattempo s’accodano i primi due candidati con Italexit di Gianlugi Paragone, Alberto Costanzo nell’uninominale di Alessandria e Alessandro Balocco, capolista nel proporzionale alla Camera. «Siamo riusciti a fare tutto in giornata ma per ora abbiamo portato le liste per il collegio Piemonte 2» spiega Balocco. Poi tocca a Unione Popolare di Luigi De Magistris consegnare i faldoni con le firme: «Ne abbiamo raccolte molto più di quante ne prevedessimo» esulta Marina Loro Piana, mostrando orgogliosa due valigie zeppe di carte. A Torino sarà capolista Angelo D’Orsi.

Seri, concentrati e orgogliosi i militanti dei Gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo, capitanati dal capolista alla Camera per il Piemonte 2, Attilio Zolfanelli, che è anche segretario regionale del nuovo partito. «Siamo alla prima esperienza politica ma ci sentivamo in dovere di fare qualcosa per quest’Italia disastrata» afferma Zolfanelli, 76 anni e un curriculum racchiuso in un libriccino: maresciallo dell’aviazione militare, poi meccanico e psicologo, scrittore di scienza ma anche atleta di triathlon. A metà mattinata arrivano i militanti di Italia sovrana e popolare che avranno capolista Marco Rizzo e, sempre nel collegio di Torino, l’avvocato Daniela Talarico, legale di Gianni Vattimo nel procedimento per l’amministratore di sostegno e in quello per circonvenzione di incapace. Ad accompagnarla, il praticante Federico Musso di Cuneo, il giornalista Claudio Messora e Anna Ottaviano Ivoli, estetista, coach e operatrice reiki di Asti. Nel pomeriggio, invece, tocca ai rappresentanti di Impegno Civico affacciarsi in Tribunale «ma solo per chiedere le ultime informazioni», poi, a Forza Nuova e al Popolo delle Partite Iva, rappresentato dal risoluto commercialista Pierluigi Arnea. «E non abbiamo dovuto nemmeno raccogliere le firme» esultano Arnea e compagni, prima di consegnare le buste.

OGGI LA SCADENZA PER I “BIG”

Nel frattempo, però, i vertici del centrodestra a Roma hanno definito gli ultimi dettagli delle liste per i collegi uninominali di Camera e Senato. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, però, le consegneranno soltanto oggi. Tre le nuove entrate per Montecitorio e Palazzo Madama: ad Alessandria confermato l’attuale capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, con Elena Maccanti nel collegio uninominale di Collegno. Fratelli d’Italia punterà su Augusta Montaruli e l’assessora della Regione, Elena Chiorino, nei collegi uninominali di Torino. Claudia Porchietto e Carlo Giacometto finiscono, invece, nel proporzionale sotto la Mole. In provincia, sempre per la Camera, spuntano Alessandro Giglio Vigna della Lega a Chieri, in quello di Moncalieri il parlamentare Roberto Pella di Forza Italia. Nel collegio uninominale di Novara Alberto Luigi Gusmeroli della Lega, mentre a Vercelli correrebbe Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia. Nel collegio di Asti l’assessore comunale Marcello Coppo di FdI come Monica Ciaburro in lista a Cuneo. Al Senato nel collegio uninominale 1 la senatrice Marzia Casolati della Lega, nell’uninominale 2 di Moncalieri la consigliera comunale di Torino, Paola Ambrogio, nel collegio uninominale 3 a Novara, Gaetano Nastri di FdI, nel 4 ad Alessandria, Paolo Zangrillo di Forza Italia e nel 5 a Cuneo, Giorgio Maria Bergesio della Lega. In via di chiusura anche gli elenchi del centrosinistra: per il Senato la lista del collegio plurinominale Piemonte 1 sarà guidata da Anna Rossomando, parlamentare uscente e vicepresidente del Senato, seguita da Andrea Giorgis, deputato uscente, in seconda posizione, Beatrice Lorenzin in terza e dal senatore uscente marchigiano Francesco Verducci. I collegi uninominali del Senato vedranno nel Piemonte 1 Andrea Giorgis a Torino e Elena Apollonio di Demos a Moncalieri. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, capolista del plurinominale di Torino 1 sarà Deborah Serracchiani, seguita da Mauro Laus e in terza posizione dalla modenese Maria Cecilia Guerra di Articolo 1. A seguire, in quarta posizione, l’uscente Stefano Lepri. Sul collegio plurinominale di Torino 2 capolista sarà Mauro Berruto, davanti a Francesca Bonomo, Nicolò Farinetto e Federica Sanna. Nei collegi uninominali della Camera, invece, Torino 1 va agli alleati di +Europa con Riccardo Magi, Torino 2 a Stefano Lepri, Torino 3 all’uscente Davide Gariglio, Torino 4 ad Antonella Giordano di Chieri e Torino 5 a Carmen Bonino. L’ultimo terremoto della giornata, però, riguarda il “terzo polo” di Calenda e Renzi, con la scomparsa dalle liste di Azione del segretario del Piemonte, Gianluca Susta.