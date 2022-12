Hunziker-Trussardi dietrofront: è fallito il tentativo di reunion

Doveva essere una vacanza fra tre amiche, tutte alle prese con un anno travagliato dal punto di vista sentimentale e una separazione clamorosa. In effetti Melissa Satta è arrivata a Sankt Moritz da single, ma Ilary Blasi no perché da poco è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, Bastian. E poi c’è Michelle Hunziker che poteva essere accoppiata e invece è tornata libera.

Il tentativo di rimettere insieme i cocci con Tomaso Trussardi, dal quale si è separata lo scorso gennaio, sono stati molti e intensi. Le gite nel suo amato Alto Adige all’ombra delle Dolomiti, le cene romantiche a Milano, non solo nel ristorante della famiglia Trussardi nella zona del Teatro alla Scala, i sorrisi a favore di obiettivo. Tutto faceva pensare che loro, come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, avessero messo alle spalle la crisi e fossero pronti per ricominciare.

Invece come svela il settimanale “Chi”, che sulla Hunziker ha sempre notizie di prima mano, sono state cartucce sparate a salve perché al grande reunion sarebbe fallita. In realtà nessuno dei due aveva voluto commentare tutte le indiscrezioni delle ultime settimane e nessuno parlerà pure adesso perché in fondo si tratta di una vicenda strettamente privata.

In compenso di loro, anche di recente, aveva parlato chi li conosce bene. Perché Vittorio Feltri, già direttore di Libero e altri quotidiani, aveva fatto da Cupido, almeno per farli conoscere durante una cena al ristorante: «Sono due persone intelligenti, speravo in un loro riavvicinamento – aveva spiegato qualche giorno fa a “Oggi” – e ne sono felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate». Probabilmente aveva ragione lui quindi e non quelli che tifavano per la riconciliazione.

Continueranno a fare i genitori, separati, di Sole che ha 9 anni e Celeste di 7, ma nessuno vita a quattro. Lei al momento è soprattutto concentrata sul suo nuovo mestiere di nonna, perché la data del parto di Aurora Ramazzotti (che avrebbe deciso di andare in una clinica di Lugano anche per stare lontana dai paparazzi italici) è vicina.