Hunziker-Angioni, amore finito. Dietro alla rottura c’è l’ex Eros?

Stelle cadenti e amori scaduti, agosto regala un po’ di tutto. Perché questo è l’anno delle rotture clamorose, ma ne mancava ancora una per completare la collezione. Ora però come ci spiega il settimanale ’Chi’ possiamo tirare una croce sopra anche alla storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che tanto ha appassionato negli ultimi 5 mesi.

«Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare», hanno riferito fonti vicine a Michelle Hunziker. La separazione sarebbe comunque stata amichevole e ci dobbiamo credere visto che nessuno dei due commenta: «Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita», si legge.

E così torna ancora più forte la voglia di un ribaltone clamoroso. Perché al momento non c’è nessuna prova che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti vogliano rimettersi insieme, ma intanto il recente riavvicinamento tra i due fa sognare. Michelle dopo aver lasciato la Costa Smeralda ha scelto di rigenerarsi tra i vitigni della Franciacorta, in provincia di Brescia vicino al lago D’Iseo. Guarda caso nella zona dove il suo primo ex marito ha una casa dove ama passare periodo soprattutto in estate per isolarsi dal mondo.

Lei è rimasta in albergo e non a casa di Eros, ma tanto è bastato per scatenare sospetti e speranze. In più per tenersi in forma è andata ad allenarsi in palestra, per una sessione di Karate Kyokushinkai. La stessa disciplina che pratica l’ex marito, che era in palestra negli stessi momenti. Alla vigilia di Ferragosto, altra sessione di allenamento in palestra. Quella di una nota struttura alberghiera della zona che durante l’anno ospita molti Vip tra cui anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un resort di lusso, anche questo a pochissimi chilometri dalla casa di Eros Ramazzotti, che può arrivare lì anche con il suo amatissimo cavallo. Quando Michelle ha chiuso con Tomaso Trussardi, uno dei primi a farsi vivi era stato proprio Ramazzotti per offrire il suo appoggio e nulla più. Non c’è altro, ma basta ai nostalgici per sperare in un riavvicinamento definitivo.