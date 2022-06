Hostess malata, giù i passeggeri. E in aeroporto scoppia il caos

La hostess si sente male, i passeggeri – già imbarcati – non possono partire e in aeroporto scatta il caos.

È quanto accaduto lunedì pomeriggio all’aeroporto «Sandro Pertini» di Caselle. Il volo era il Torino-Lamezia Terme, della compagnia aerea low cost ungherese WizzAir. Tutto ha avuto inizio verso le 15. Il malore della hostess – nulla di grave, per fortuna – ha mandato letteralmente in tilt l’organizzazione del volo. Il motivo lo hanno spiegato ai passeggeri i rappresentanti della stessa compagnia aerea: secondo i regolamenti, ogni hostess può assistere al massimo 50 passeggeri. Dato che era impossibile trovare una sostituta della dipendente malata, in pratica la capienza massima del volo si era ridotta. I circa 200 passeggeri che erano a bordo o che si stavano imbarcando hanno iniziato a protestare, ma una decina di loro sono stati costretti a scendere (o a restare) a terra. In particolare, quattro erano già a bordo e sono dovute intervenire le forze dell’ordine – in particolar modo gli agenti della polizia aeroportuale – per far tornare la situazione alla normalità. Solo dopo l’intervento degli agenti, infatti, i quattro passeggeri a bordo e i sei a terra hanno fatto ritorno nell’area partenze. Anche se in un caso, la tensione è salita alle stelle, visto che una donna ha avuto una reazione decisamente scomposta. Alla fine i dieci sfortunati si sono arresi e l’aereo è partito – senza di loro – con tre ore di ritardo. Ma gli stessi passeggeri hanno già fatto sapere di voler intraprendere le azioni legali possibili per ottenere il risarcimento per il ritardo e per non essere potuti salire a bordo ed arrivare a destinazione in serata.

Da Sagat, la società che gestisce il “Pertini”, fanno sapere come «appena il comandante ha comunicato alla società di handling il problema, è stato bloccato l’imbarco che era ancora in corso. Alcuni passeggeri dovevano essere ancora imbarcati e il comandante ha dato disposizioni immediatamente dopo aver scoperto il malore della hostess. In questi casi, la priorità viene data a famiglie con bambini, anziani, passeggeri disabili, donne incinte e passeggeri con biglietto acquistato con priority boarding».