Hashish “griffato” Batman a Porta Nuova: due giovani spacciatori ai domiciliari

Personale del commissariato Centro, a seguito di un’attività di indagine, ha individuato la scorsa domenica sera, nei pressi della stazione Porta Nuova, un ragazzo italiano sospettato di essere in attesa di eventuali acquirenti di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di cinque pezzi di hashish, per un peso complessivo di 75 grammi, occultati negli indumenti intimi.

Accertamenti svolti nell’immediato dagli investigatori hanno consentito anche l’individuazione di un complice, un 16enne che si trovava all’interno di un kebab ubicato in una via limitrofa. Il minorenne aveva con sé un panetto di hashish da 100 grammi, riportante sul fronte lo stemma di Batman, un coltello a serramanico e una pistola fedele riproduzione di una Glock, priva di tappo rosso. I due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.