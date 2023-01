Harry, ti presento il conto: Meghan lo mette alla porta?

La vittoria di Pirro, oppure una nuova carriera fino ad oggi imprevista? Non lo sa nemmeno Harry che però mai come negli ultimi giorni è stato travolto dagli eventi. Perché dall’uscita di “Spare”, la sua prima autobiografia scritta in realtà con rara maestria dal Premio Pulitzer J.R. Moehringer, è successo di tutto. Compresa una lite furiosa con sua moglie, Meghan. Secondo il magazine tedesco “Frau Aktuell”, i due avrebbero discusso furiosamente dopo l’uscita del libro, tanto da richiedere l’intervento della polizia nella loro villa di Montecito. Non ci sono immagini e non ci sono foto che documentino l’arrivo del 911, nemmeno conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma in California non si parla d’altro. Da tempo i tabloid, non solo britannici, hanno sdoganato la parola divorzio tra il principe Harry e Meghan Markle. Nonostante il blindatissimo accordo prematrimoniale, i soliti beninformati dicono che l’attrice americana stia preparando insieme ai suoi avvocati le carte per lasciare il secondogenito di Re Carlo III. E la notizia della presunta lite di coppia arriva proprio quando dalla Casa Reale inglese arriva l’indiscrezione secondo cui Re Carlo preferirebbe che il secondogenito e la moglie trovassero una scusa qualunque pur di non presentarsi alla cerimonia di incoronazione prevista ad inizio maggio. «Il principe Harry non sarebbe il benvenuto», si dice. Se proprio invece dovesse tornare a Londra, i membri della famiglia reale si guarderebbero bene dal rivolgergli la parola, timorosi di essere inseriti in un secondo volume autobiografico oppure in una delle prossime docuserie di “Netflix”. Per i britannici, il fratello di William farebbe bene a stare alla larga da Buckingham Palace, ma in realtà rischia di trovarsi presto in mezzo ad una strada anche in California. Una volta avrebbe potuto trovare conforto almeno tra le braccia della cognata Kate, una delle poche che lo capiva fino in fondo. Dopo quello che ha raccontato nel libro campione di vendite, la porta resterà chiusa pure lì. Un conto sono le rivalità tra primedonne, cioè le due cognate. Ora a rischiare è lui.