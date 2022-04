Harry “snobba” Elisabetta II e va alle nozze dei Beckham

Alla lunga lista di affronti, reali o presunti, che Harry e Meghan hanno messo in piedi contro la Royal Family se ne sta per aggiungere un altro. E questa potrebbe essere anche la frattura definitiva, secondo la stampa britannica. Succede infatti che Harry abbia scelto di non partecipare alla messa in memoria del principe Filippo, scomparso il 9 aprile dello scorso anno. La sua giustificazione? Con il fatto di aver perso ogni beneficio come principe, non sarebbe stato tranquillo a girare per Londra senza la scorta che aveva prima di partire per gli States. In realtà molti osservatori hanno fatto notare che essendo un evento ufficiale, quella protezione gli sarebbe stata concessa. Ma questo è solo il preambolo, perché il 9 aprile in realtà Harry e Meghan hanno già un altro impegno. Partecipe – ranno come invitato speciali alle nozze da favola tra Brooklyn Beckham (primogenito dell’ex capitano del Manchester United e della moglie, Victoria Adams) e Nicola Peltz. I due si uniranno a Palm Beach, in Florida, nella suggestiva villa sul mare della famiglia della sposa. E quando è arrivato l’invito, gli ex duchi del Sussex hanno subito detto di sì senza nessun dubbio. In realtà vivono dall’alt ra parte degli Stati Uniti, se vorranno la scorta se la dovranno pagare ma evidentemente nella loro nuova vita si sentono più che al sicuro. E poi, come dire di no a David Beckham che era tra gli invitati alle loro nozze, nel maggio 2018? Il biografo reale Phil Dampier, intervistato dal “Daily Mail”, è stato chiaro sulla scelta: «Penso che un giorno Harry potrebbe pentirsene. Harry ha detto che non si sente al sicuro a Londra senza la protezione di Scotland Yard, ma a me suona come una scusa». E a giugno 2022 la regina ha invitato a Londra i Sussex, insieme ai due figli piccoli, per i festeggiamenti del suo Giubileo di platino. Elisabetta II coglierebbe l’occasione per incontrare per la prima volta Lilibet Diana, la nipotina che non ha mai conosciuto. Harry riuscirà ancora una volta a dire di no a sua nonna?