Harry-Meghan, ancora crisi? Tutta colpa del bodyguard

Tira aria di crisi in casa dei duchi di Sussex? Quando non ci provano i tabloid britannici, lo fanno quelli americani in una specie di ricorsa allo scoop che non concede tregua alla coppia. L’ultimo però è clamoroso, anche se assolutamente tutto da dimostrare. Al centro c’è il presunto tradimento di Meghan Markle, perché l’ex attrice di Suits si sarebbe concessa una scappatella con la sua guardia del corpo preferita in assenza del marito. Solo che lui avrebbe già scoperto tutto e sarebbe anche pronto a chiedere il divorzio. A raccontare questo ennesimo questo colpo di scena che riporta al centro una delle coppie più chiacchierate al mondo è stato il settimanale “InTouch” che ha riportato alcune indiscrezioni clamorose: il principe Harry e Meghan Markle sarebbero ad un passo dall’addio. A far scattare la reazione, come racconta una soffiata, una casualità. Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere. Così, portando con sé anche la piccola Lilibet, sarebbe corso lui a scuola scoprendo al suo ritorno il motivo dell’impasse. La Markle infatti non c’era perché impegnata con uno dei suoi bodyguard. Scoperto il presunto flirt tra i due, Harry sarebbe andato su tutte le furie litigando con la moglie e arrivando a chiedere il divorzio. E qualcuno potrebbe pure aver scattato alcune foto della lite avvenuta tra i duchi di Sussex nella villa di Montecito, in California, che presto lasceranno. Una storia già sentita, penserete voi? In effetti la mente torna a quasi 40 anni fa. Era il 1985 quando Lady Diana, la madre di Harry, avrebbe perso la testa per Barry Mannakee che nella sua vita aveva lo stesso ruolo, quello di proteggerla. Ma in fondo ormai sono mesi che a turno la palla rimbalza tra Inghilterra e Stati Uniti puntando il dito sempre nella stessa direzione: con buona pace dei due figli, che tanto cadranno sempre in piedi, questa coppia deve scoppiare. E più lo scrivono, più loro invece si mostrano uniti, in attesa delle rivelazioni bomba che usciranno nel nuovo libro di Harry atteso per l’inizio del 2023. Diventerà la pietra tombale nei rapporti tra le due famiglie o segnerà la fine delle nozze?