Harry e Meghan vicino alla regina ma senza le telecamere di Netflix

Passare dalla filantropia e dai temi aulici ai reality è questione di un attimo. Ed è anche la nuova scommessa di Harry e Meghan che rischiano un altro flop dopo essere stati scaricati dagli inglesi. Nei loro accordi milionari con Netflix c’è anche quello per un programma in stile Kardashian, con le telecamere che seguiranno ogni passo della loro vita pubblica e privata. Non potranno farlo prossimamente a Londra per il Giubileo, almeno non nei momento passati insieme alla regina Elisabetta, ma comunque sveleranno molto della loro vita.

Negli Usa però il progetto sta già suscitando polemiche e i due sono entrati già nel mirino della satira. Molti temono che possa essere di una noia mortale, ma soprattutto non capiscono cosa abbiano in testa. E così il famoso comico Michael Rapaport in un celebre show televisivo ha detto in pubblico quello che molti si chiedono in privato: «Ragazzi avete detto che non volevate attenzioni, non volevate essere sotto i riflettori ma state iniziando un reality show».

Intanto però i duchi di Sussex si stanno preparando al grande evento, perché la prossima settimana torneranno a Londra in grande stile insieme ai figli. Sappiamo già che non potranno affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace, dal quale appariranno solo i Windsor che sono in servizio attivo per la casa reale.

Ma in compenso nel lungo weekend del Giubileo di Platino, dal 2 al 5 giugno, la coppia sarà presente ad un altro dei grandi appuntamenti del Giubileo. Il 3 giugno la messa a St Paul Cathedral nella City che radunerà la grande famiglia dei Windsor, la stessa che ha visto celebrare il matrimonio tra Carlo e Diana.

Ma dove alloggeranno i Sussex? Molti indizi fanno pensare che la famiglia soggiornerà al Frogmore Cottage, la residenza dove Harry e Meghan hanno vissuto prima di traslocare in California. Si trova nella zona del Castello di Windsor, quindi saranno vicini di Elisabetta che potrà così godersi i nipotini. Un modo per riallacciare anche se molti non li vogliono.