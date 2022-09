Harry e Meghan in Inghilterra, ma è gelo con nonna Elisabetta

Meghan Markle e Harry tornano in Inghilterra e la Corona trema, ancora una volta. Tutto in realtà ampiamente previsto perché questa settimana la coppia ha un programma fitto di incontri con diversi enti di beneficenza, un evento degli Invictus Games (creati da Harry) a Düsseldorf e i WellChild Awards a Londra. Ma il terzo viaggio dell’anno nel Paese d’origine del principe non si annuncia banale.

L’ultima volta erano insieme ai due figli ed è stata anche l’occasione per farli conoscere alla Regina. Questa volta sono arrivati da soli, con la loro scorta e le guardie del corpo. Ma soprattutto arrivano dopo le ultime dichiarazioni dell’ex attrice americana che nell’ultimo episodio del suo podcast “Archetypes” insieme a Mariah Carey ha rivelato come «prima di frequentare Harry nessuno mi trattava come una donna di colore».

Non basta? Infatti non è tutto perché fresca fresca c’è anche l’intervista di Meghan a “The Cut”, con una serie di rivelazioni clamorose sui rapporto del marito con la famiglia: «Harry mi ha detto “Ho perso mio padre in questo processo”. Non deve essere lo stesso per loro come è stato per me, ma questa è una sua decisione». Una frase, poi parzialmente smentita in seguito, che avrebbe profondamente addolorato il figlio della Regina.

Ma la duchessa ha anche svelato che per il solo fatto di esistere, lei e il marito stavano «sconvolgendo la dinamica della gerarchia prima che ci dimettessimo da reali». Ma riusciranno mai a fare pace? Secondo la Markle «c’è spazio per il perdono tra lei e i reali, ma ci sto ancora lavorando». In realtà però ha lasciato intendere di poter dire qualsiasi cosa non avendo firmato nessun accordo di riservatezza con i Windsor.

Dall’intervista però è anche emersa la sua voglia di normalità, quella che finalmente negli Stati Uniti ha trovato perché ha la certezza di non essere inseguita da decine di paparazzi ogni volta che esce di casa, come invece sarebbe accaduto a Londra. Una mamma che accompagna i figli a scuola e alle feste di compleanno degli amici, come tutte.