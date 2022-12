«Harry aspetta un figlio…». Ma non dalla moglie Meghan

Previsioni meteo su Montecito, California: tempesta e bufera prolungata. Questo almeno fanno supporre le ultime clamorose indiscrezioni nella vita privata di Harry e Meghan che, davvero, non riescono mai ad essere lasciati tranquilli dal gossip e dalle indiscrezioni pesanti. L’ultima ha il valore di una bomba. Mai come in questo momento il matrimonio tra i Sussex sarebbe vicino al divorzio. Perché come rilanciano molti tabloid, non solo britannici, si sarebbero verificati due fatti clamorosi. Il tradimento dell’attrice americana e il contro-tradimento del marito. Con un particolare in più, perché il principe Harry aspetterebbe un figlio dalla sua presunta amante, di cui nessuno conosce l’identità.

Una svolta clamorosa, ma anche attesa dalla Royal Family che negli ultimi mesi soprattutto dopo la morte di Elisabetta II, starebbe cercando ogni motivo valido per farli separare. In effetti sono diventati sempre più insistenti i mormorii sul presunto divorzio tra Harry e Meghan che al momento non hanno ancora rotto il silenzio. Eppure sono bombardati da tutte le parti perché solo un paio di giorni fa è stata lanciata un’altra indiscrezione clamorosa. A raccontare questo ennesimo colpo di scena che riporta al centro una delle coppie più chiacchierate al mondo è stato il settimanale “InTouch” che ha riportato alcune indiscrezioni clamorose: il principe Harry e Meghan Markle sarebbero ad un passo dall’addio. A far scattare la reazione, come racconta una soffiata, una casualità. Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere. Così, portando con sé anche la piccola Lilibet, sarebbe corso lui a scuola scoprendo al suo ritorno il motivo dell’impasse. La Markle infatti non c’era perché impegnata con uno dei suoi bodyguard. Scoperto il presunto flirt tra i due, Harry sarebbe andato su tutte le furie litigando con la moglie e arrivando a chiedere il divorzio. E qualcuno potrebbe pure aver scattato alcune foto della lite avvenuta tra i duchi di Sussex nella villa di Montecito, in California, che presto lasceranno. Per scelta loro o forse no.