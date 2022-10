Halloween al Bioparco Zoom: è festa anche gli animali [LE FOTO]

Tutti i giorni dall’8 ottobre fino all’6 novembre e nelle 5 feste serali speciali (15-22-29-30-31 ottobre) il bioparco ZOOM Torino si trasformerà in un luogo magico, allestito e animato da scheletri, zombie, fantasmi e streghe, per festeggiare Halloween divertendosi con attività Family Friendly.

Si potranno vivere le atmosfere caratteristiche di due delle più spettacolari ed affascinanti feste tradizionali americane, Halloween e il Dia de los Muertos, rappresentate nel periodo tra fine ottobre ed inizio novembre che coincide, in tutto il Mondo, con la commemorazione dei morti che, in Messico, ha come parole d’ordine colore, musica ed allegria!

Il parco sarà allestito per l’occasione con zucche, pentoloni fumanti, fantasmi, mostri, la Skeleton Coast e angoli per le foto e numerose saranno le attività che si svolgeranno tra le vie del parco: dalle postazioni in cui poter ascoltare storie adatte ai bambini a tema Dia de los Muertos, per superare le proprie paure, ad animatori che proporranno il tipico “dolcetto o scherzetto”, giocolieri matti e saltimbanchi messicani fino allo dallo zucca painting e alla nuova area dedicata agli insetti, per conoscere da vicino caimani, blatte, insetti sterco, grilli e coleotteri e, grazie ai laboratori dedicati, sfatarne miti e luoghi comuni. In programma anche uno speciale laboratorio sugli scheletri degli animali per mettere a confronto le ossa di testuggini, giraffe, pinguini e serpenti.

LE 5 FESTE SPECIALI (Sabato 15, sabato 22, sabato 29, domenica 30 ottobre e lunedì 31 ottobre)

In queste giornate si potrà vivere il parco anche in versione serale fino alle 22.00 (possibilità di ingresso dalle 16.00 con biglietto serale).

5 serate durante le quali il palinsesto delle attività si arricchirà con El Fuego Show in Anfiteatro di Petra: uno spettacolo nel quale il fuoco sarà il grande protagonista e che vedrà anche l’inserimento di momenti di giocoleria, acrobazia ed equilibrismo, con effetti scenici al limite dell’impossibile.

Si potrà inoltre partecipare ai talk serali dedicati a Hippo Underwater, Feeding Lontre, Holding Giraffe e Segreti delle tigri e poi terminare la serata cenando con menù a tema e animazione all’interno del ristorante o scegliendo il simpatico Street Food.

Durante le speciali feste bambini, giovani e adulti saranno invitati a partecipare con travestimenti da scheletri colorati o con altri travestimenti a tema per ballare e sfilare celebrando la vita, vivendo e condividendo l’atmosfera goliardica e colorata della festa del Dia del los Muertos.

E’ FESTA ANCHE PER GLI ANIMALI: GLI ARRICCHIMENTI NEGLI HABITAT

Il programma di arricchimento ambientale – attività che fornisce agli animali un habitat dinamico e diversificato, ne incrementa il loro benessere e stimola la manifestazione di comportamenti tipici della specie – sarà integrato per far festeggiare Halloween anche agli “abitanti” di ZOOM con la zucca (ortaggio tipico della stagione autunnale, povero di calorie ma ricco di nutrienti).

Simbolo per eccellenza della festa di Halloween e strettamente legata alla leggenda di Jack O’Lantern, dove è stata usata come lampada per tenere lontani gli spiriti maligni, la zucca sarà anche inserita negli habitat di suricati, lemuri, tigri, siamanghi e giraffe non solo come alimento, ma anche come passatempo stimolante e divertente.