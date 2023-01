Ha una bomba nel retto, ospedale evacuato

A Tolone, in Francia, è scattato l’allarme bomba quando all’ospedale si è presentato un 88enne che si era infilato nel retto un proiettile d’artiglieria della Prima Guerra mondiale. L’anziano si è presentato all’Hospital Sainte Musse della città francese sabato mattina, raccontando ai medici di aver bisogno di aiuto perché dopo aver utilizzato il proiettile (un pezzo d’artiglieria da 8 pollici, lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 centimetri) per procurarsi piacere, non era più riuscito a estrarlo. Il personale dell’ospedale ha così subito fatto scattare l’allarme bomba, disponendo l’evacuazione parziale della struttura mentre l’équipe chirurgica rimuoveva l’ordigno. I medici del Pronto soccorso dell’ospedale hanno quindi raccontato a “Var-Matin”, quotidiano d’informazione del sudest francese, che nel corso degli anni hanno avuto diverse esperienze con persone arrivate al pronto soccorso con oggetti nell’ano, ma è la prima volta per un proiettile nel sedere. “Ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d’artiglieria? Quello non era mai capitato”. “In seguito – ha riferito ancora uno dei medici al quotidiano – abbiamo trattato il nostro paziente atipico, che nel frattempo ci aveva assicurato che l’ordigno era stato disinnescato prima dell’uso”, ma nonostante ciò è stata comunque fatta intervenire una squadra di artificieri per valutare l’effettivo pericolo. Una volta determinato che il pericolo di esplosione era effettivamente molto ridotto, i medici hanno potuto estrarre il proiettile, che si è rivelato essere un cimelio da collezione: si tratta di un ordigno che veniva utilizzato comunemente dall’esercito francese durante la Prima Guerra mondiale. Una volta “disinnescato”, il paziente è stato ricoverato per la degenza: sta bene e non ha avuto complicanze.

(Tgcom24.it)