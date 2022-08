Ha due auto parcheggiate davanti: la difficile manovra dell’addetto alle campane di vetro

“E ora: lo faccio o non lo faccio?” sembra chiedersi il conducente del veicolo addetto allo svuotamento delle campane di vetro. Davanti a lui ci sono due macchine parcheggiate. Lo spazio di manovra è ristrettissimo. C’è il rischio, insomma, che il braccio meccanico possa urtare i veicoli o, peggio ancora, rovesciare il contenuto dei contenitori sulle auto. Alla fine l’addetto non si perde d’animo: si decide, entra in azione e…riesce nel suo compito!! Bravo a lui e una tiratina d’orecchio ai due automobilisti!!