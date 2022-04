Gutierres (Onu): “La guerra finirà quando la Russia lo decide”. Stoltenberg: “Nato pronta a sostenere l’Ucraina per anni” [DIRETTA E VIDEO]

Sessantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Nuove accuse a Mosca da parte degli Stati Uniti, che hanno dichiarato alle Nazioni Unite che “le truppe russe hanno giustiziato anche gli ucraini che volevano arrendersi nei pressi di Donetsk“. La città di Kherson, sud dell’Ucraina, passerà al rublo dal primo maggio.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Stoltenberg: “Nato pronta a sostenere Ucraina per anni”. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la Nato “è pronta a sostenere l’Ucraina per anni nella guerra contro la Russia, anche aiutando Kiev a passare dalle vecchie armi dell’era sovietica alle moderne attrezzature militari occidentali”. Nel frattempo il parlamentare polacco Aleksander Pociej, in un rapporto al Consiglio d’Europa, ha chiesto che Putin sia incriminato anche per il crimine di aggressione commesso contro l’Ucraina, con la creazione di un tribunale speciale.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Germania: “Sì ad armi pensanti a Kiev”. La reazione di Mosca. Dalla Germania arriva l’ok alla consegna di armi pesanti all’Ucraina. Lo ha approvato il Bundestag 586 voti favorevoli e 100 contrari. Immediata la risposta di Mosca, attraverso il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: “L’invio di armi a Kiev è una minaccia per l’Europa”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Gutierres (Onu): “La guerra finirà quando la Russia lo decide”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è recato a Irpin, città bombardato dall’esercito di Mosca: “I civili – ha detto – pagano il prezzo più caro della guerra. Che non finirà con le riunione, ma quando la Russia deciderà di finirla”. Intanto la Gran Bretagna, attraverso la voce del ministro della Difesa Ben Wallace, fa sapere che “le minacce di Putin non ci fermeranno”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “Guerra ci è costata 600 mld di dollari”. E’ la stima del presidente ucraino: “Sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili, oltre 1.500 strutture educative e oltre 350 strutture mediche”, ha detto.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Dal 1° maggio a Kherson in vigore il rublo. Lo annuncia l’agenzia statale russa Ria Novosti, citata dalla Bbc. Nei prossimi quattro mesi saranno in circolazione sia il rublo che la grivnia ucraina per permettere un passaggio completo.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. USA: “Russi hanno giustiziato chi voleva arrendersi”. E’ l’accusa dell’ambasciatrice Van Schaack alle Nazioni Unite: “Abbiamo informazioni credibili su un’unità militare russa che nelle vicinanze di Donetsk ha giustiziato ucraini che stavano tentando di arrendersi, piuttosto che prenderli in custodia”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Putin: “Se minacciati abbiamo gli strumenti per una risposta fulminea”. Il presidente russo, Vladimir Putin, torna a parlare e assicura che “gli obiettivi dell’operazione militare speciale in Ucraina saranno portati a termine incondizionatamente per garantire la sicurezza dei residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, della Crimea russa e di tutto il nostro paese”. Poi ha aggiunto che “il ministero della Difesa russo mostrerà in pubblico i mercenari stranieri catturati”. Infine, punta il dito contro chiunque abbia intenzione di interferire: “Risponderemo a tutte le sfide e le minacce. Abbiamo gli strumenti per una risposta fulminea e li useremo se dovesse essere necessario”.

Tweets by Brave_spirit81