Guerra, Zelensky: “Russi hanno lasciato mine ovunque”. Attacchi a Mariupol, il sindaco: “Qui morti 10mila civili” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantottesimo giorno di guerra in Ucraina. Le truppe russe si riposizionano e sono pronti a sferrare l’attacco finale a Mariupol, dove finora sarebbero morti “oltre 10mila civili”. Zelensky accusa: “Hanno lasciato mine ovunque”. Il battaglione Azov denuncia: “Hanno usato sostanze velenose contro militari e civili ucraini”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Putin incontra Lukashenko. Il presidente russo Vladimir Putin è a Blagoveshchensk, a est del paese, dove ha convocato per un incontro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Come riporta l’agenzia Ria Novosti, l’incontro tra Putin e il suo vassallo dovrebbe riguardare la costruzione di un cosmodromo a Vostochny, le misure per contrastare le sanzioni occidentali e l’ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale tra i due paesi.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. A Mariupol “morti oltre 10mila civili”. Lo dice il sindaco della città, Vadym Boychenko: secondo le stime di questo passo il bilancio potrebbe superare quota 20mila.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Russi si riposizionano verso sud. Lo dichiara l’esercito di Kiev, che parla di truppe nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Russi hanno lasciato mine ovunque”. Così il presidente ucraino: “Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra tera. Nel nord del Paese sono stati trovati centinaia di migliaia di oggetti pericolosi, mine e proiettili inesplosi”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Il battaglione Azov: “Le truppe russe hanno usato una sostanza velenosa contro militari e civili ucraini a Mariupol”. La comunicazione è stata ripresa dal Kyiv Independent e dai media ucraini: “La sostanza è stata diffusa da un drone e le vittime riportano disturbi respiratori”.