Guerra, Zelensky: “Negoziati difficili per sbloccare porti ucraini”. L’Ue: “Rischio crisi alimentare senza precedenti” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 117esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Zelensky: “Negoziati difficili per sbloccare porti ucraini”. Così il presidente ucraino: “I dialoghi sono in corso ma sono difficili”. Zelensky sarebbe inoltre stato segretamente in visita a Lysychansk, che continua ad essere oggetto di pesanti bombardamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Nuovi missili russi a Odessa. Attacco missilistico alla città di Odessa nel pomeriggio di oggi. Lo riporta il giornale Ukrainska Pravda: l’appello è di ripararsi nei rifugi antiaerei. Segnalate diverse esplosioni.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Stoltenberg: “Nato e Ue saranno a lungo al fianco dell’Ucraina”. “Continueremo a supportare a lungo l’Ucraina, nostro stretto partner”, le parole del segretario generale della Nato in un tweet.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. L’allarme dall’Ue: “Crisi alimentare senza precedenti”. L’Ue è “pienamente impegnata a collaborare con i suoi partner globali” per gestire le peggiori conseguenze “sulla sicurezza alimentare” e ha adottato misure “rapide e complete”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Mosca: “Lituania revochi blocco transito merci”. L’avvertimento è stato riportato dalle agenzie russe.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Berlino sul gas: “E’ braccio di ferro con Putin”. Parla Robert Habeck, ministro tedesco dell’Economia e del clima: “Putin ha il braccio più lungo del nostro ma ciò non significa che si possa avere il braccio più forte. Non permetteremo che la sua strategia ci divida, ci difendiamo in modo risoluto, preciso e ponderato”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Attacchi russi si intensificheranno”. Così il presidente ucraino: “I raid russi aumenteranno e non saranno solo contro l’Ucraina, ma noi siamo pronti”. Secondo le forze armate ucraine, infatti, le truppe di Mosca sono pronte all’assalto alla città di Sloviansk, nel Donetsk.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Kiev vieta musica e libri russi. Il Parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge che dà il via ad una “guerra culturale” vietando libri e musica russi.