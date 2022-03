Guerra, Zelensky a Putin: “Incontriamoci”. I russi: “Prima un trattato”. Soldati di Mosca nel centro di Mariupol [DIRETTA E VIDEO]

Ventiquattresimo giorno di guerra in Ucraina. L’offensiva russa riporta significativi risultati a sud, con l’entrata a Mariupol e la chiusura agli ucraini dello spazio sul mar d’Azov. Kiev, però, resiste. Proposta nella notte di Zelensky a Putin: “Incontriamoci”. Nessuna risposta dal leader russo, che ha fatto sapere attraverso il capo dei negoziatori che nessun incontro ci sarà senza la preliminare approvazione di un trattato. Nel frattempo, bombe e carri armati continueranno a devastare l’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Kiev: “Ucciso quinto generale russo”. Mosca: “Usato missile ipersonico” Continua la strage di generali russi. Le forze ucraine hanno rivendicato la caduta di Andrei Mordvichev, morto in battaglia nella città di Chernobayevka. Il ministero della Difesa russo, invece, sottolinea l’utilizzo di un missile balistico ipersonico Kinzhal allo scopo di distruggere un magazzino di munizioni a Delyatyn.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Truppe russe nel centro di Mariupol I soldati russia hanno raggiunto il centro di Mariupol. Lo ha confermato il sindaco Vadym Boichenko, che ha ribadito come ogni centimetro della cittadina porti i segni della guerra. La battaglia, comunque, continua. Il primo cittadino ha garantito che tank e mitragliatrici sono ancora in funzione e che gli ucraini faranno di tutto per riprendere il centro della città.

AGGIORNAMENTO ORE 07.00 Kiev resiste, russi privano ucraini di accesso al mar d’Azov Kiev è saldamente in mano alle forze ucraine: fallito il tentativo di accerchiamento dei russi, che non sono riusciti a prendere il controllo delle due strade principali alla destra del Dnipro. Lo afferma Oleksandr Hruzevych, vice capo di stato maggiore dell’esercito ucraino. Progressi dei russi, invece, a sud-est: al momento, secondo quanto sostiene la BBC, gli ucraini sono stati privati dell’accesso al mar d’Azov.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Cremlino: nessun incontro senza testo trattato Il capo dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, ha affermato che nessun incontro tra presidenti avverrà senza la preliminare approvazione di un testo trattato. Come riporta la Tass, Medinsky ha dichiarato: “Prima ancora di menzionare una riunione dei due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi”.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Zelensky a Putin: “Incontriamoci e parliamo” Attraverso un video su Facebook, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un incontro con Putin per la pace. “L’unica possibilità che ha la Russia per ridurre i danni causati dai propri errori. Incontriamoci, parliamo, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”. Zelensky ha inoltre sottolineato come 180mila civili siano stati salvati grazie ai corridori umanitari.

