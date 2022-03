Guerra. USA lanciano allarme: “Cina pronta a fornire armi a Russia”. L’UE pronta con nuovo pacchetto sanzioni [DIRETTA E VIDEO]

Diciannovesimo giorno di guerra in Ucraina. Il conflitto continua parallelamente ai tentativi di dialogo: oggi vertice Usa-Cina a Roma mentre Russia e Ucraina si siederanno al tavolo delle trattative virtualmente, in videochiamata, per il quarto round di negoziati.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30. “Da Putin nessun impegno in de-escalation in Ucraina”. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Jen Psaky alla stampa. Secondo l’agenzia Bloomberg, inoltre, gli USA sono fortemente preoccupati dall’allineamento della Cina con Mosca. L’amministrazione Biden ha inoltre chiesto ai cittadini americani che vivono in Russia di abbandonare immediatamente il paese.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. La Russia è pronta a vietare l’export di zucchero, grano e mais. La misura sarebbe volta a mantenere la stabilità del mercato interno.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Conclusi colloqui tra Usa e Cina a Roma. L’incontro tra delegazioni è durato circa 8 ore, nessuna conferenza stampa si è tenuta al termine.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. “Truppe bielorusse verso confine con Ucraina”. Lo comunicano i media ucraini, mostrando diversi video che riprendono “camion militari e veicoli blindati, contrassegnati dalla lettera V che potrebbe indicare un’affiliazione con le forze russe”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15. Da UE via libera per il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che entrerà in vigore non appena la misura sarà pubblicata sulla Gazzetta europea.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. USA: “Cina pronta a fornire armi a Russia”. Lo riporta il Financial Times, citando fonti americane.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Pausa tecnica dei negoziati fino a domani. Lo ha annunciato Kiev, precisando che “serve lavoro aggiuntivo dei sottogruppi e chiarimenti su singole definizioni, ma i negoziati continueranno”. Il presidente ucraino Zelensky precisa in un video: “I colloqui sono difficili, tutti stanno aspettando notizie. Questa sera riferiremo il risultato”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:40. Da Mosca: “Nessuna richiesta di supporto militare alla Cina”. Il ministro delle finanze Siluanov ha inoltre aggiunto: “Puntiamo ad utilizzare lo yuan cinese come valuta di riserva”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Chernobyl è di nuovo senza elettricità. Lo comunica l’operatore della centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 12:15. “Confronto difficile, ma trattativa prosegue”. Così il consigliere dell’ufficio presidenziale di Kiev su Telegram. “Ci sono sistemi politici molto diversi ed è il principale motivo di disaccordo”, ha aggiunto.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Le parole di Papa Francesco: “Le guerre in corso dimostrano che chi governa le sorti dei popoli non ha recepito la lezione dalle tragedie del XX secolo”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Oltre 2.500 i morti a Mariupol. Secondo i media internazionali, che raccolgono i rapporti ufficiali delle autorità cittadine, sarebbero oltre 2.500 le vittime dei bombardamenti nella città al sud dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. E’ iniziato in videoconferenza il quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina. Ad annunciarlo il consigliere del presidente ucraino Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. L’ONU ha rivelato che sono 2,7 mln le persone in fuga. Tra queste, 100mila hanno lasciato l’Ucraina nelle ultime 24 ore, direzione Polonia, dove i rifugi sono pieni e sta ormai per scattare l’allarme profughi.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Oggi doppio round colloqui. Oltre al quarto round di negoziati, che dovrebbe prendere il via in videoconferenza tra Russia e Ucraina, oggi è previsto anche un incontro a Roma tra rappresentanti di Stati Uniti e Cina.

AGGIORNAMENTO ORE 03:30. “La Russia ha chiesto armi alla Cina”. Lo rivela il Financial Times, che spiega Mosca abbia effettuato la richiesta sin dai primi giorni dell’invasione. L’ambasciatore cinese a Washington smentisce: “Profondamente addolorati per la situazione in Ucraina. Noi speriamo che torni la pace”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Sono 400 gli italiani in Ucraina, 34 “intrappolati”. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: gli italiani sarebbero sparsi in città al momento assediate.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Ripristinata l’energia elettrica alla centrale di Chernobyl. Lo annuncia il gestore ucraino Energoatom.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. “Le posizioni di Russia e Ucraina si sono avvicinate”. Così il ministro degli Esteri turco, citato dall’agenzia Tass: “Le discussioni stanno andando avanti continuamente”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. “Negoziati? Risultati concreti nei prossimi giorni”. Il negoziatore ucraino Podoliak si è detto fiducioso dei risultati dei colloqui, con i russi che “sono diventati più sensibili alla posizione ucraina, iniziando a parlare in modo più costruttivo”. Le proposte sono sempre quelle di “cessare il fuoco” e “ritirare le truppe”.

