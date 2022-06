Guerra, ultimatum da filorussi a Severodonetsk: “Fuga o morte”. Mosca prepara l’attacco finale [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 111esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Ultimatum dei filorussi, Mosca pronta all’attacco finale a Severodonetsk. Si combatte nel Donbass: con le forze ucraine bloccate a Severodonetsk i filorussi hanno lanciato l’ultimatum e sono pronte ad attaccare. Sarà “resa o morte”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Crisi del grano, Erdogan a colloquio con Putin e Zelensky. Il presidente turco vuole risentire in settimana i due per affrontare la questione del grano bloccato in Ucraina. Kiev sta cercando di aprire due corridoi via terra verso Polonia e Romania.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. A Mariupol “cadaveri in strada, mancano acqua e cibo”. Il sindaco della città occupata dalle truppe russe, Vadym Boichenko, parla della situazione drammatica alla Bbc: “Non hanno acqua pulita. Non ci sono cibo, elettricità, farmaci. Gli ospedali sono stati danneggiati, i medici sono stati uccisi. Le persone non vivono, sopravvivono e lottano per il cibo”. Zelensky: “Mariupol sarà liberata e la bandiera ucraina tornerà lì”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Macron: “La Francia è entrata in economia di guerra”. Lo ha detto il presidente francese al salone Eurosatory: “Dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso e organizzarci in modo duraturo”.