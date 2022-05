Guerra. Ue, accordo su sanzioni: sì a embargo al petrolio russo. Media: “Da Zelensky sì proposta di Erdogan di incontrare Putin” [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 97esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. EMBARGO AL PETROLIO RUSSO, UE TROVA L’ACCORDO. Stop al greggio via mare: è ciò che prevede il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russa. Per quanto riguarda quello trasportato da oleodotti, l’embargo è stato rinviato. Inoltre la Sberbank, come già annunciato nelle scorse settimane, è stata esclusa dal sistema Swift. Il premier italiano Mario Draghi esulta per il l’ok al price cap come misura temporanea. “Siamo stati accontentati e l’Italia non ne esce penalizzata. E’ stato un successo” ha commentato Draghi. Secondo Ursula von del Leyen con queste nuove sanzioni Putin non potrà finanziare la guerra. E Macron non chiude a nuove misure, se necessarie.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Secondo quanto riferisce l’edizione ucraina di ‘Vesti’, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky avrebbe accettato la proposta del numero uno turno, Recep Tayyip Erdogan, di organizzare un incontro con presidente russo Vladimir Putin.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Lavrov l’8 giugno in Turchia per vertice sul grano. Potrebbe sbloccarsi il prossimo 8 giugno la chiusura dei porti ucraini. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in quella data si recherà in Turchia per discutere dello stop all’export di grano e alla possibilità di creare corridoi umanitari nel Mar Nero. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Borrell: “Entro l’anno stop a 90% importazione petrolio russo”. Entro la fine del 2022 l’import di petrolio russo da parte dei paesi Ue si ridurrà del 90%. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. “Le uniche eccezioni valgono per i Paesi senza sbocchi sul mare. A Mosca avranno meno risorse finanziarie per continuare la guerra. Così paralizziamo la macchina da guerra di Putin”, le parole di Borrell che ha aggiunto: “Ora l’Unione europea deve diventare una potenza militare”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Scholz: “Nuove sanzioni Ue sono misure drastiche”. Così il cancelliere tedesco: “L’Ue è d’accordo. Abbiamo concordato ulteriori drastiche sanzioni contro la Russia. Ci sarà un embargo su gran parte delle importazioni di petrolio dalla Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Anche il patriarca Kirill nella black list Ue. Il pacchetto delle sanzioni sarà inflizzato mercoledì alla riunione dei Rappresentanti dei 27.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Il vertice Ue ha trovato un accordo sull’embargo al petrolio russo. I leader europei hanno introdotto anche una “postilla salvagente” in caso di interruzione delle forniture del greggio da parte della Russia. Sberbank, principale istituto di credito russo, esclusa dal sistema Swift e 9 miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Giornalista francese ucciso a Severodonetsk. Frederic Leclerc-Imhoff, reporter francese, è stato ucciso dalle schegge delle granate lanciate nella zona del Lugansk. Lo ha annunciato il governatore Serhiy Gaidai.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Biden: “Non invieremo missili a medio raggio all’Ucraina”. Lo ha riferito il presidente americano. La risposta di Mosca: il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev parla di decisione “ragionevole”.

