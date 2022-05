Guerra. Ue, accordo su sanzioni: sì a embargo al petrolio russo. Borrell: “Così paralizziamo Mosca” [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 97esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Borrell: “Entro l’anno stop a 90% importazione petrolio russo”. Entro la fine del 2022 l’import di petrolio russo da parte dei paesi Ue si ridurrà del 90%. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. “Le uniche eccezioni valgono per i Paesi senza sbocchi sul mare. A Mosca avranno meno risorse finanziarie per continuare la guerra. Così paralizziamo la macchina da guerra di Putin”, le parole di Borrell che ha aggiunto: “Ora l’Unione europea deve diventare una potenza militare”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Scholz: “Nuove sanzioni Ue sono misure drastiche”. Così il cancelliere tedesco: “L’Ue è d’accordo. Abbiamo concordato ulteriori drastiche sanzioni contro la Russia. Ci sarà un embargo su gran parte delle importazioni di petrolio dalla Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Anche il patriarca Kirill nella black list Ue. Il pacchetto delle sanzioni sarà inflizzato mercoledì alla riunione dei Rappresentanti dei 27.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Il vertice Ue ha trovato un accordo sull’embargo al petrolio russo. I leader europei hanno introdotto anche una “postilla salvagente” in caso di interruzione delle forniture del greggio da parte della Russia. Sberbank, principale istituto di credito russo, esclusa dal sistema Swift e 9 miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Giornalista francese ucciso a Severodonetsk. Frederic Leclerc-Imhoff, reporter francese, è stato ucciso dalle schegge delle granate lanciate nella zona del Lugansk. Lo ha annunciato il governatore Serhiy Gaidai.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Biden: “Non invieremo missili a medio raggio all’Ucraina”. Lo ha riferito il presidente americano. La risposta di Mosca: il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev parla di decisione “ragionevole”.

