Guerra. Ucraini “riprendono controllo della regione di Kiev”, ma Odessa è sotto attacco. Mosca apre corridoio umanitario da Mariupol [DIRETTA E VIDEO]

Trentanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Dopo che il ministero della Difesa ucraino aveva annunciato la ripresa del “controllo dell’intera regione di Kiev“, è stata una notte di duri combattimenti a Odessa, città sotto assedio. Zelensky ripete: “I russi vogliono il Donbass e il sud del Paese”. Intanto gli Stati baltici bloccano importazioni di gas dalla Russia. Mosca apre un corridoio umanitario da Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zelensky: “Russi vogliono Donbass e sud dell’Ucraina”. Così il presidente ucraino: “Siamo consapevoli che il nemico può aumentare la pressione a est, ma vogliamo proteggere noi e la nostra libertà, la nostra terra e la nostra gente”. Lo riporta il Guardian.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. Odessa sotto attacco. A partire dalle 5 (ore italiane) forti bombardamenti sono stati avvertiti nel centro e in direzione a nord della città, dove sono esplosi diversi missili. Suonano sirene di allarme antiaereo e sono visibili bagliori di incendi.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Stati baltici bloccano importazioni gas dalla Russia. Ad optare per lo stop, in vigore dal 1° aprile, sono Lettonia, Lituania ed Estonia, che sono ora serviti da riserve di gas immagazzinate sottoterra in Lettonia.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Mosca aprirà corridoio umanitario da Mariupol e garantirà il cessate il fuoco per l’evacuazione degli stranieri. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo, come riferisce la Tass.