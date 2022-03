Guerra, telefonata Draghi-Putin sul gas. Mariupol: colpiti dai russi Croce Rossa e ufficio Ue. Biden sente Zelensky [DIRETTA E VIDEO]

Trentacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri al via i negoziati in Turchia, a Istanbul: ci sono spiragli di pace. Putin avrebbe addirittura ordinato il ritiro delle truppe in diverse zone, cosa che però non convince l’esercito ucraino. Bombardamenti che proseguono a Kiev, Zelensky: “Non ci fidiamo di Mosca. Sanzioni via solo quando la guerra sarà finita”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30. Dialogo tra Biden e Zelensky Un’ora al telefono anche tra il presidente statunitense Joe Biden e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Attraverso una nota, la Casa Bianca precisa che Biden ha parlato del “continuo sostegno degli Stati Uniti a Kiev contro l’aggressione della Russia”. Così invece Zelensky su Twitter: “Ho appena finito una conversazione di un’ora con Biden. Valutazione condivisa della situazione sul campo di battaglia e al tavolo delle trattative. Si è parlato di supporto specifico per la nostra difesa, di un nuovo pacchetto di sanzioni rafforzate, aiuti finanziari e umanitari”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Telefonata di un’ora tra Draghi e Putin È durato un’ora il colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. L’agenzia Tass riferisce che al centro delle discussioni c’è stata la richiesta di pagamento in rubli del gas russo, stabilita da Putin. “Sono stati forniti chiarimenti sulla decisione di passare ai rubli nei pagamenti per le forniture di gas naturale a diversi paesi, tra cui l’Italia”, si legge in una nota. Soddisfazione, intanto, nelle parole dal ministro degli Esteri Lavrov: “La Russia considera i risultati dei colloqui a Istanbul sullo status neutrale e non nucleare dell’Ucraina come un significativo progresso”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Russi ribadiscono: “Crimea e Donbass sono nostre” La posizione della Russia su Crimea e Donbass non è cambiata. Lo ha ribadito il capo negoziatore di Mosca nei colloqui con l’Ucraina, Vladimir Medinsky, a Rossiya 24: “La nostra posizione di principio su quei territori resta invariata. La parte ucraina si è detta disponibile a mettere per iscritto il rifiuto di aderire alla Nato, la neutralità, la rinuncia alle armi nucleari e di distruzione di massa e le basi militari straniere”. Anche gli ucraini, però, non sono disposti a concessioni territoriali. Il negoziatore David Arahamiya ha sottolineato che l’argomento non è stato toccato.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Cremlino: “Pagamento in rubli avverrà progressivamente” Nessun ultimatum. Mosca prende tempo sulla questione del pagamento in rubli del gas russo venduto all’Unione europea. Il portavoce russo Peskov ha assicurato che il sistema non entrerà in vigore domani, anche se ha aggiunto che l’ordine di Putin dovrà essere applicato.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Mariupol, bombe su Croce Rossa e ufficio Ue Ancora atrocità a Mariupol. Il difensore civico dell’Ucraina ha denunciato che in città è stato colpito dalle bombe russe un edificio con l’insegna della Croce Rossa sul tetto. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera, Joseph Borrell, ha invece reso noto che è stata colpita la sede locale della Missione consultiva Ue in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Mosca: “Nessuna svolta dai negoziati”. Il Cremlino fa sapere che al momento i colloqui tra Russia e Ucraina non hanno prodotto “nessuna svolta” né “nulla di promettente”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Onu: “Più di 4 milioni di persone via dall’Ucraina”. Il dramma della guerra nei numeri dell’Onu: dall’inizio dell’invasione della Russa (24 febbraio), oltre 4 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina e 6,5 milioni hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Non si fermano i bombardamenti. Il governatore di Chernhiv fa sapere che nella notte si sono susseguiti gli attacchi russi nonostante Mosca avesse annunciato la riduzione delle operazioni militari. La Bbc riferisce di esplosioni vicino a Kiev. Questa mattina bombardata Lysychansk, nella regione del Lugansk: ci sono vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. L’esercito ucraino: “Ingannevole il ritiro delle truppe russe”. Il ritiro dei russi sarebbe stato in realtà una semplice “rotazione di singole unità” con l’obiettivo di “fuorviare la leadership militare”. Lo rivela il ministero della Difesa ucraino, che precisa che le truppe di Mosca starebbero preparando un nuovo attacco a est.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. “Russi usano mine antiuomo”. Così Human Rights Watch: gli ordigni esplosivi (in teoria vietati) sarebbero stati utilizzati per uccidere e mutilare indiscriminatamente persone entro il raggio di 16 metri. L’Ucraina, inoltre, non possiede questo tipo di armi.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Nuovi bombardamenti a Kiev. Gli ultimi attacchi delle truppe russe si stanno concentrando a nord-ovest della capitale, a circa 20 km di distanza. Lo riporta la Bbc, mentre la Cnn segnala forti colpi di artiglieria e razzi.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Non ci fidiamo di Mosca. La revoca delle sanzioni può avvenire solo a guerra finita”, ha detto il presidente ucraino al termine del primo giorno di negoziati in Turchia. “Le sanzioni, al contrario, dovrebbero essere inasprite finché non ripristiniamo la giustizia”.

