Guerra, Stati Uniti pronti a fornire tank all’Ucraina. L’annuncio: “Ripreso il controllo dell’intera regione di Kiev” [DIRETTA E VIDEO]

Trentottesimo giorno di guerra in Ucraina. Si combatte in tutto il paese, con Mykolaiv e Odessa obiettivi principali della nuova offensiva russa, e si continua a morire. Distrutta l’area oncologica dell’ospedale di Chernihiv, colpita l’università di Kharkiv. Terrore e distruzione anche in territorio russo, dopo l’attacco a un deposito di carburante di Belgorod non rivendicato dalle forze ucraine. Sirene in funzione nella notte in diverse città, con esplosioni in serie. Sul fronte diplomatico prove d’intesa nel summit tra Unione europea e Cina, mentre gli Stati Uniti promettono altri 300 milioni di dollari all’Ucraina per resistere all’invasione.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30. “Ripreso il controllo dell’intera regione di Kiev”. Il viceministro della Difesa ha annunciato che “L’Ucraina ha ripreso il controllo dell’ intera regione di Kiev”. E a Chernobyl, come rivelato dal gestore nucleare ucraino Energoatom attraverso Telegram, torna a sventolare la bandiera ucraina. Colpito un ospedale nei pressi di Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. Tank Usa all’Ucraina. Secondo quanto riferisce il New York Times, gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare dei tank (per la prima volta da quando è scoppiata la guerra) di fabbricazione sovietica all’Ucraina da impiegare nel Donbass. Kiev fa sapere che spende 10 miliardi di dollari al mese per la guerra. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, dichiara che “quasi 40mila persone sono state portate in Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Il Cremlino sull’Europa. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che “un dialogo con l’Europa sarà possibile quando quest’ultima si riprenderà dalla sbornia da bourbon americano. Ma ciò non accadrà in tempi brevi”. Intanto la Turchia si offre per evacuare i civili da Mariupol via mare”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 Mobilitazione di truppe in Transnistria, Chernobyl torna ucraina Secondo Kiev, in Transnistria (regione della Moldova di fatto controllata dai filorussi) è in corso una mobilitazione di truppe per condurre azioni in Ucraina. Nel frattempo sull’ex centrale nucleare di Chernobyl torna a sventolare la bandiera gialloblu: il 31 marzo i russi avevano fatto dietrofront, ripiegando verso la Bielorussia.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Tank dagli Stati Uniti all’Ucraina Come riporta il New York Times, gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina carri armati di fabbricazione sovietica per rinforzare le difese nella regione orentale del Donbass. Accettata, dunque, la richiesta del presidente Zelensky, che aveva invocato l’invio di carri sovietici perché i soldati ucraini sanno usarli bene. AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Papa Francesco: “Viaggio in Ucraina è sul tavolo”. Ucciso un giornalista Il papa non esclude di volare a Kiev per accelerare il processo di pace. “Viaggio in Ucraina? Sì, è sul tavolo”, ha replicato Bergoglio ai giornalisti sul volo verso Malta. Intanto giunge notizia di un altro giornalista morto nel conflitto: si tratta di Maxim Levin, fotoreporter ucraino scomparso dallo scorso 13 marzo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Kiev, il video degli orrori della Bbc Sta provocando sgomento e indignazione il video girato dalla Bbc nei dintorni di Kiev, dopo che le forze ucraine hanno ripreso il controllo dell’autostrada E40. Nelle immagini si contano tredici cadaveri nel raggio di 200 metri: sono i corpi senza vita di civili in fuga verso Kiev, trucidati dai russi nelle loro auto. I soldati di Mosca hanno tentato di incenerirli per nascondere le prove dei crimini di guerra, tutti ripresi dai droni al momento. AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Zelensky: “Accetteremo solo la vittoria” Sempre nel corso dell’intervista a Fox News il presidente ucraino ha ribadito che “il mio popolo non accetterà nessun risultato se non la vittoria”. Zelensky, inoltre, non ha risposto alla domanda se abbia ordinato lui l’attacco a un deposito di carburante in territorio russo: “Non discuto di nessuno dei miei ordini come comandante in capo”.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Croce Rossa, nuovo corridoio umanitario a Mariupol La Croce Rossa ci riprova dopo lo stop di ieri: un nuovo corridoio umanitario è stato aperto a Mariupol, con 54 bus e veicoli incaricati di portar via dall’inferno il maggior numero possibile di civili. Si calcola che in città ci siano ancora 160mila persone intrappolate. Nel frattempo corpi di civili torturati sono stati ritrovati a Trostyanets, nel nord ovest dell’Ucraina: lo riferisce un tweet dell’Ukraine crisis media center.

AGGIORNAMENTO ORE 04.00 Sirene nella notte in varie città ucraine Nuovi attacchi russi dal cielo in diverse città ucraina. Sirene in funzione nella notte a Kiev, Odessa, Leopoli, Kharkiv, Dnipropetrovsk e in diverse altre città dall’est all’ovest del paese.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Dal Pentagono altri 300 milioni all’Ucraina Altri 300 milioni di dollari in aiuti militari dagli Stati Uniti all’Ucraina, comprendendi sistemi missilistici guidati da laser, contraerea, blindati e altro materiale tecnico. L’annuncio è stato dato dal portavoce della Difesa, John Kirby.

AGGIORNAMENTO ORE 01.30 Zelensky conferma ritiro dei russi a nord Così il presidente ucraino a Fox News: “La situazione militare nell’est dell’Ucraina è rimasta estremamente difficile. La Russia si sta preparando per nuovi attacchi nel Donbass e a Kharkiv. Nel nord del paese, invece, le truppe russe si stanno ritirando, lentamente ma in modo evidente”. AGGIORNAMENTO ORE 00.30 Fermato generale ucraino in fuga Un generale di riserva dei servizi segreti ucraini (SBU) è stato fermava mentre cercava di raggiungere l’Ungheria: alla frontiera ha mostrato documenti falsi che lo definivano inadatto al servizio militare. Zelensky poche ore prima aveva annunciato di aver allontanato dal servizio due generali di brigata della SBU, definendoli “traditori”.

