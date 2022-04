Guerra, scaduto l’ultimatum di Mosca a Mariupol. Esplosioni a Kiev e in altre città ucraine [DIRETTA E VIDEO]

Cinquantatreesimo giorno di guerra in Ucraina. Intorno a mezzanotte l’esercito russo ha lanciato un ultimatum agli ultimi, eroici difensori di Mariupol: “Arrendetevi entro l’alba o sarete uccisi”. Zelensky continua ad accusare Mosca di genocidio, ma non autorizza la resa della città portuale. Esplosioni segnalate di notte e in mattinata a Kiev e in altre città dell’Ucraina, con sirene costantemente in funzione. Nel frattempo è arrivata la prima tranche dell’ultimo, consistente stock di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Morto sul campo altro generale russo Continua l’ecatombe dei generali inviati da Putin in Ucraina: ne sono caduti otto. L’ultimo, Vladimir Frolov, vicecomandante dell’ottava armata del distretto meridionale, è morto in battaglia ed è stato sepolto ieri a San Pietroburgo. Era impegnato a Mariupol, dove 15mila soldati russi sono tenuti in scacco dai difensori ucraini ancora asserragliati all’interno dell’acciaieria Azovstal.

AGGIORNAMENTO ORE 07.00 Scaduto l’ultimatum a Mariupol, eplosioni a Kiev e in altre città È scaduto alle sei l’ultimatum dei russi ai difensori di Mariupol. Sirene antiaereo in funzione a Kiev e in altre città ucraine, dove si segnalano esplosioni.

AGGIORNAMENTO ORE 05.00 Zelensky: “È genocidio, russi vogliono distruggerci” In un’intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky accusa ancora Mosca di genocidio. “I russi non uccidono soldati, ma civili. Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno”, dice Zelensky in un passaggio dell’intervista.

AGGIORNAMENTO ORE 04.00 In arrivo altre sanzioni Ue a Russia: petrolio e banche La prossima serie di sanzioni riguarderà petrolio e banche come l’autorevole Sberbank. Lo sottolineano i media internazionali, citando la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intevistata dalla Bild. “Sberbank rappresenta il 37% del settore bancario russo. E, naturalmente, ci sono le questioni energetiche”, ha detto Von der Leyen.

AGGIORNAMENTO ORE 02.30 In Ucraine arrivano le armi statunitensi È arrivata una prima parte dell’ultima fornitura di armi – un pacchetto da 800 milioni di dollari – promessa da Washington a Kiev. L’esercito di Zelensky potrà utilizzare armi ad alta potenza come undici elicotteri Mi-17, alcune centinaia di droni Switchblade e diversi obici.

AGGIORNAMENTO ORE 01.30 Da Mosca: “Soldati ucraini hanno chiesto a Zelensky di potersi arrendere” L’agenzia Tass riporta un passaggio del generale Mizintsev, capo delle forze assedianti a Mariupol, in cui dalle intercettazioni emerge la richiesta dei soldati ucraini di potersi arrendere. Risposta di Zelensky: “Chi si arrende è minacciato di esecuzioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 Ultimatum dei russi ai difensori di Mariupol “Arrendetevi entro le sei del mattino e avrete salva la vita”. Questa la proposta perentoria dei russi alle ultime migliaia di difensori di Mariupol. Soldati asserragliati all’interno dell’acciaiera Azovstal, capaci di tenere in scacco quindicimila uomini dell’esercito regolare di Mosca.