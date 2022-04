Guerra, scaduto l’ultimatum a Mariupol: nessuna resa. Russia testa nuovo missile intercontinentale [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al suo cinquantaseiesimo giorno. Le truppe russe stanno assediando Mariupol ed in particolare l’acciaieria Azovstal. Da lì arriva il grido di aiuto: “Potrebbero essere le nostre ultime ore”, afferma l’esercito in un messaggio. Intanto gli USA inviano nuovi aiuti militari (il Nyt parla di un pacchetto da 800 mln di dollari).

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Russia testa nuovo missile intercontinentale. Fonti istituzionali russe hanno annunciato il lancio del nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat da Plesetsk alla penisola di Kamchatka. Secondo Putin, la potente arma strategica “fornirà spunti di riflessione a coloro che cercano di minacciare la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45. Guerra in Ucraina, parla Mattarella. Il presidente Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con la presidente slovacca Zuzana, ha detto che “occorre rafforzare la collaborazione europea su tutti i fronti per affrontare uniti le minacce provocate dalla guerra. Dobbiamo continuare a mantenere la compattezza nell’Ue e con la Nato e a operare come abbiamo già fatto – con le sanzioni economiche, con l’aiuto all’Ucraina – per impedire che il governo della Federazione Russa consolidi l’idea che è possibile risolvere le controversie con l’aggressione militare. Questo è l’unico modo per fermare l’allargamento del conflitto che avrebbe conseguenze gravissime”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45. Johnson chiede compassione per britannico catturato dai russi. Il premier britannico Boris Johnson chiede che Aiden Aslin, uno dei due combattenti del Regno Unito fatti prigionieri dai russi a Mariupol, sia trattato “in modo umano e compassionevole”. Per Johnson il 28enne, che ha doppia nazionalità britannica e ucraina, “non è un mercenario”. Aslin, infatti, viveva in Ucraina da prima della guerra assieme alla sua fidanzata.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45. Scaduto l’ultimatum: nessuna resa. L’Onu fa sapere che dall’inizio della guerra più di cinque milioni di ucraini hanno lasciato il loro Paese. In un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel scrive: “A Borodyanka. Come a Bucha e in tante altre città in Ucraina. La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui. Non ci può essere pace senza giustizia”. Scaduto alle 13:00 l’ultimatum russo a Mariupol, ma nessun segnale di resa.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Kiev: accordo su un corridoio umanitario a Mariupol. L’Ucraina fa sapere che è stato raggiungo un accordo su un corridoio umanitario per evacuare 6mila civili da Mariupol. Secondo le stime dell’Esercito di Kiev finora sono stati uccisi 20.900 soldati russi. Intanto nella capitale del Paese è arrivato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

AGGIORNAMENTO ORE 09:30. Mariupol resiste: “Aiutateci, potrebbero essere le nostre ultime ore”. E’ il grido d’aiuto dei militari assediati in particolar modo nell’acciaieria Azovstal: a scriverlo un ufficiale sui social. Mosca ha infatti inviato un nuovo ultimatum, chiedendo la resa entro le ore 14 locali (le 13 in Italia).

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Zelensky: “Russia fonte del Male. Occidente, con le vostre armi avremmo già vinto la guerra”. Così il presidente ucraino: “L’esercito di Mosca resterà nella storia come il più barbaro e disumano al mondo. L’uccisione mirata di civili ed edifici residenziali con armi vietate dalle convenzioni internazionali è stato il loro marchio di fabbrica”. Poi prosegue: “Se avessimo avuto le armi di cui abbiamo bisogno dall’Occidente avremmo già posto fine a questa guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Il Nyt: nuovo pacchetto da 800 mln di euro per l’Ucraina. Lo annuncia il New York Times: non è specificato il tipo di mezzi ricevuti, ma gli USA hanno confermato che le truppe di Kiev hanno già ricevuto caccia e pezzi di ricambio vari.

