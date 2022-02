Guerra Russia-Ucraina, cancellati tutti i voli tra Torino e Kiev

Niente voli da Torino per l’Ucraina e viceversa. Il conflitto in corso, innescato in mattinata dal via libera di Putin alle operazioni militari, ha avuto tra le prime conseguenze la cancellazione dei voli da Caselle verso Kiev. L’aereo in partenza alle 6.50 dallo scalo torinese verso l’aeroporto di Boryspil, infatti, è stato annullato da Ryanair. Ritirati, inoltre, i biglietti in vendita per i voli in calendario nelle prossime quattro settimane.

Sul sito della compagnia low cost irlandese si legge che i voli saranno bloccati “fino a quando ulteriori informazioni non saranno disponibili dalle agenzie di sicurezza dell’Ue. Ci rammarichiamo sinceramente e ci scusiamo per queste interruzioni senza precedenti e per qualsiasi inconveniente che inevitabilmente causeranno ai nostri clienti ucraini”.

Voli cancellati anche da parte della compagnia Wizz Air: “A causa dei recenti avvenimenti in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air è rammaricata di informare i propri clienti che la compagnia deve temporaneamente sospendere tutte le operazioni nel Paese. La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio – si legge in una nota – rimangono le nostre principali priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni presto alla normalità”.