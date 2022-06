Guerra, Russia taglia gas all’Italia del 15%. Cingolani: “Nessuna criticità” [DIRETTA]

Siamo giunti al 112esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Morto altro generale russo, nuove armi Usa e Gb all’Ucraina. Ancora una generale russo morto. Si tratta di Lev Sotskov, generale del servizio di intelligence estera, trovato senza vita nel suo appartamento a Mosca. Secondo le prime informazioni, si sarebbe sparato. Sotskov aveva 90 anni, da 40 era al servizio dell’intelligence di Mosca. Intanto la Cnn annuncia che gli Stati Uniti sono pronti allo stanziamento di nuove forniture militari all’Ucraina per un miliardo di dollari, mentre il Regno Unito conferma l’invio a Kiev di lanciarazzi a lunga gittata.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Russia taglia gas all’Italia del 15% senza spiegazioni. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. Lo riporta la Piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. La riduzione delle forniture per oggi, come confermato da Eni, è del 15%. “Al momento non si riscontrano criticità”, il commento del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Parole durissime, quelle dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev. “Dubito che l’Ucraina esisterà tra un paio di anni”. A riferirlo è la Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Arriva l’ultimatum di Mosca ai combattenti dello stabilimento Azot, nella città di Severodonetsk. “Deponete le armi oggi” è stato imposto ai militari ucraini che sono asserragliati lì, insieme a 560 civili.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. L’Intelligence USA: “Guerra in un momento cruciale”. La guerra in Ucraina è giunta a “un momento cruciale che potrebbe determinare il risultato di lungo termine”. Lo affermano alcuni funzionari dell’intelligence americana, secondo quanto riporta Cnn.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Nel Lugansk “è un vero inferno”. A dichiararlo è il governatore della regione Serhiy Gaidai. “La gente non riesce più a resistere nei rifugi, perché i bombardamenti sono troppo potenti. Ma non possiamo perdere”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Draghi: “Italia sostiene Ucraina in Europa”. Incontro tra i premier di Italia e Israele, Mario Draghi e Naftali Bennett. Al termine del vertice, Draghi ha ribadito il sostegno incondizionato dell’Italia all’Ucraina: “Abbiamo discusso anche della guerra in Ucraina. L’Italia sostiene e continuerà a sostenere l’Ucraina e il suo desiderio di far parte dell’Europa”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Prigionieri Azovstal trasferiti in colonia penale. Sono stati trasferiti nella colonia penale di Sukhodolsk, nella regione di Lugansk, gli 88 prigionieri di guerra che lo scorso 20 maggio si sono arresi alle forze russe dopo un’eroica resistenza nell’accialeria Azovstal. Lo rende noto l’agenzia Tass, secondo cui il trasferimento si è reso necessario per favorire il lavoro degli inquirenti.