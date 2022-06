Guerra, Russia in default su debito estero. Kiev: “Bielorussi inviano vagoni di munizioni alla Russia” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 124esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. “Bielorussia invia 20 vagoni di munizioni alla Russia”. Lo rivela lo Stato Maggiore Generale delle Forze armate ucraine.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Russia in default sul debito estero. Lo riporta Bloomberg: Mosca è entrata per la prima volta dal 1918 in default sul debito in valuta estera.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky alla Bielorussia: “Non fatevi trascinare nella guerra”. Il presidente ucraino ha inviato un messaggio ai cittadini e alle autorità bielorusse: “Siete coinvolti nella guerra, il Cremlino ha già deciso tutto per voi. Ma voi non siete schiavi né carne da cannone, non dovete morire. Non permettete a nessuno di decidere per voi”.