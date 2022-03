Guerra, ripresi i negoziati in video conferenza. Premier Polonia, Slovenia e Cechia a Kiev [DIRETTA E VIDEO]

Ventesimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri doppio round di negoziati: otto ore di colloquio tra USA e Cina a Roma e incontro Russia-Ucraina, sospeso nel pomeriggio e che riprenderà oggi. Ancora nessun risultato significativo, cresce invece la tensione: Washington ha paura che Pechino sostenga militarmente Mosca, dal governo cinese smentiscono e dicono “lavoriamo per la pace”. La Nato orientata a organizzare un vertice a Bruxelles alla presenza di Biden. Intanto il conflitto sul campo continua: nella notte bloccato un convoglio umanitario a Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 Zelensky chiede più armi, Johnson gli dà ragione Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere armi nel corso di un collegamento con i leader dei paesi nordici e baltici riuniti a Londra dal premier britannico Johnson: “Quelle fornite dagli alleati occidentali ci durano per venti ore. Possiamo fermare la Russia. Aiutateci, altrimenti verranno anche da voi”. La risposta di Johnson: “Tu ci sfidi giustamente a fare di più e noi tutti sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più”, ha risposto il premier britannico Boris Johnson.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 Ripresi i negoziati Russia-Ucraina Sono ripresi i colloqui in video conferenza tra le delegazioni della Russia e dell’Ucraina. I negoziati erano stati sospesi ieri per una pausa tecnica. Nel frattempo le bombe di Mosca continuano a flagellare l’Ucraina. Sette i morti nelle ultime 24 ore a Kharkiv, città che ha subito 65 bombardamenti in un giorno.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Parla Di Maio Nel corso della sua visita in Moldavia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato: “Anche in queste ore abbiamo visto bombe su civili e ospedali. Abbiamo visto bombardamenti a dieci chilometri dal confine con l’Unione Europea. Noi non cederemo alle provocazioni di Putin, noi continueremo a cercare una strada diplomatica”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Coprifuoco a Kiev fino alle 9 di giovedì Il sindaco di Kiev, Vitalj Klitschko, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco dalle 20 di oggi alle 8 di giovedì mattina. “È un momento difficile e pericoloso”, ha ammesso l’ex campione di boxe. Intanto Unicredit ha annunciato di valutare seriamente l’opzione dell’uscita completa dalla Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Premier Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca a Kiev I primi ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa, sono a Kiev in qualità di rappresentanti del Consiglio europeo. In agenda un incontro con Zelensky e il primo ministro Chmygal. “Qui per affermare l’inequivocabile sostegno dell’Unione europea all’Ucraina”, si legge in una nota. Intanto prosegue la strage di civili. Secondo le autorità ucraine, le bombe russe hanno colpito scuole e ospedali nella regione di Lugansk e alcuni palazzi a Kiev. Quattro i morti nel primo caso, due nel secondo. Distrutta anche una stazione della metropolitana nella capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Mosca: “Occupata la regione di Kherson”. Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa russo riferendosi alla zona nell’Ucraina meridionale.

AGGIORNAMENTO ORE 07.00 “La guerra finirà entro maggio” Così un consigliere del presidente ucraino Zelensky, che rivela: “Dipende da quante risorse la Russia è disposta ad impegnare per la campagna, ma prima o poi finiranno per continuare l’invasione. Per quel periodo dovremmo avere un accordo di pace”.

AGGIORNAMENTO ORE 06.00 Esplosioni in centro a Kiev mentre le truppe bielorusse avanzano verso il confine con mezzi militari appartenenti alla federazione russa. Un convoglio umanitario con medicine ed acqua è stato invece bloccato a Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Cina: “Basta screditarci, lavoriamo per la pace”. L’accusa di Pechino agli USA: “Non diffondere false informazioni ma gestire le divergenze ed evitare conflitti e scontri con la massima moderazione”.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00. Vertice Nato in programma. Si valuta una riunione straordinaria per settimana prossima, alla quale dovrebbe partecipare anche il presidente americano Joe Biden.

