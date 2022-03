Guerra, Putin: “Rubli per il nostro gas”. Si dimette l’inviato russo all’Onu, giallo sulla governatrice della banca centrale di Mosca [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina è al suo ventottesimo giorno. Molte delle città sono assediate anche se, secondo il Pentagono, le forze ucraine starebbero riguadagnando terreno nella zona a sud del paese. Zelensky: “Negoziati difficili, ma proseguiamo”. Intanto da Mosca arriva una nuova minaccia: “Pronti ad utilizzare armi nucleari se la nostra esistenza sarà in pericolo”. Biden non molla e prepara nuove sanzioni.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Putin respinge dimissioni Nabiullina Secondo quanto riportato da Bloomberg, il presidente russo ha respinto le dimissioni della governatrice della banca centrale e le ha anzi rinnovato il mandato per altri cinque anni. Nel frattempo la Germania dice no alla richiesta di Putin di essere pagato in rubli per l’invio di gas: “È una violazione dei contratti di consegna”, le parole del ministro dell’economia Robert Habeck.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 Anche la governatrice della Banca centrale russa molla Putin Dopo Chubais, anche la governatrice della Banca centrale russa rassegna le sue dimissioni. Elvira Nabiullina, secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, ha detto di no alla proposta di terzo mandato formulatale dalla Duma. Lascia l’incarico in aperto dissenso col presidente, ritenuto responsabile dello sfacelo finanziario del paese dopo l’invasione dell’Ucraina: “Putin ha fatto precipitare l’economia in una fogna”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Zelensky parla ai francesi, Putin con Scholz Standing ovation per Zelensky dai deputati dell’Assemblea nazionale francese. Il presidente ucraino ha ringraziato Macron e la Francia per il supporto e ha usato una similitudine che ha colpito molto i parlamentari transalpini: “Le nostre città sono ridotte come Verdun”. Putin, invece, ha avuto un colloquio col cancelliere tedesco Scholz: “Il presidente ha illustrato una serie di considerazioni nel contesto delle posizioni di principio della Federazione Russa ai colloqui”, il report del Cremlino.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45. Putin: “Solo rubli per il gas”. Si dimette inviato russo all’Onu Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia non accetterà più pagamenti in dollari o in euro per il gas consegnato in Europa, ma solo in rubli. Intanto l’inviato russo all’Onu per questioni climatiche, Anatolj Chubais, ha rassegnato le dimissioni in segno di dissenso con Mosca per la guerra in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Kiev chiede armi alla Nato. Attraverso la voce di Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Zelensky, l’Ucraina chiede alla Nato di inviare “armi offensive” per contrastare la Russia. “Non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, senza missili a medio raggio”. Intanto il sindaco di Irpin, Oleksandar Markushin, accusa: “La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Zelensky: “100mila persone intrappolate a Mariupol”. E’ sempre più drammatica la situazione a Mariupol, città “ridotta a cumuli di cenere” dai bombardamenti russi. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky lancia l’allarme: “100mila persone sono intrappolate a Mariupol, in condizioni disumane. Senza acqua, cibo, né medicine”. Di qui l’appello a corridoi umanitari sicuri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Draghi: “La Cina non aiuti Mosca”. Nelle comunicazioni alla Camera che precedono il Consiglio Europeo, il premier Mario Draghi ha sottolineato l’importanza del “dialogo con la Russia. Pechino si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace”. Proprio la Cina sostiene la partecipazione della Russia al prossimo summit del G20.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Dagli USA: “Giovedì nuove sanzioni”. Le nuove misure contro il governo di Mosca, fanno sapere gli americani, riguarderanno i 300 membri della Duma, la Camera bassa del parlamento russo.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Mariupol resiste, forze ucraine guadagnano terreno a sud. Sempre più aspri i combattimenti in Ucraina: le forze russe sono entrate a Mariupol, dove secondo fonti della difesa americana “gli ucraini stanno lottando duramente per non far cadere la città”. Una resistenza che sta funzionando per ora a sud: le forze di Kiev “stanno riguadagnando terreno nei pressi di Kherson”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Negoziati proseguono” “Negoziati proseguono, ma sono impegnativi e a volte scandalosi”. Il presidente ucraino torna a parlare in un video pubblicato sui social: “Lavoriamo su diversi fronti affinché questa guerra atroce venga fermata. I colloqui sono difficili, impegnativi e a volte scandalosi, ma proseguiamo”.

