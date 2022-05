Guerra, Putin: “Pronti a riprendere il dialogo con Kiev”. E Zelensky: “Colloqui diretti con lui, unico a decidere” [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 94esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato all’emittente olandese Nieuwsuur spiegando di volere “colloqui diretti con Putin perché è solo lui che decide”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Durante la conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il numero uno russo Vladimir Putin ha detto che “la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Occidente rischia di aggravare la crisi umanitaria e di creare un’ulteriore destabilizzazione”. Inoltre si è detto disposto a riprendere il dialogo con l’Ucraina, come riferito dall’agenzia Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45. Zakharova: “Crisi alimentare provocata da Usa e Ue”. In Russia continuano ad affermare che la crisi sia colpa di Stati Uniti ed Europa che, aiutando l’Ucraina, prolungano guerra e disagi. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, accusa l’Occidente anche dell’emergenza alimentare: “La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden del 10 maggio sulla necessità di cercare opportunità per esportare 20 milioni di tonnellate di grano dall’Ucraina ha coinciso con la firma della legge ucraina Lend-Lease. Si scopre che Kiev pagherà le armi con il grano. Infatti, gli stessi americani provocano in Ucraina la crisi alimentare, privandola delle riserve di grano”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Unione Europea valuta missione navale per il grano. Per il quotidiano spagnolo El Pais, che cita fonti di Bruxelles, nel vertice Ue di lunedì si prenderà in considerazione la possibilità di avviare una missione navale per scortare i mercantili ucraini dal porto di Odessa e attraverso il Mar Nero, per garantire approvigionamenti ai paesi dipendenti dalle esportazioni agricole di Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Nuovo test del missile ipersonico russo Tsirkon. Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver effettuato con successo un lancio di prova del missile ipersonico Tsirkon, da una nave nel mare di Barents a un obiettivo situato nel mar Bianco, a circa mille chilometri di distanza. Il volo, secondo Mosca, ha rispettato i parametri stabiliti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Kiev: “Esercito russo in ritirata da Severodonetsk”. Per l’amministrazione ucraina l’esercito di Mosca batte in ritirata nelle aree di Severodonetsk, Toshkivka e Oskolonivka, nel Lugansk. Serhii Gaidai, capo dell’amministrazione regionale, ha affermato che i russi hanno subito pesanti perdite ma che i bombardamenti nelle città e nelle aree residenziali proseguono.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Lukashenko: “Difenderemo i nostri confini”. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, principale alleato di Vladimir Putin, ha dichiarato che la Bielorussia sarà in grado di proteggere la sua indipendenza e integrità territoriale. “Viviamo un momento difficile come ottanta anni fa, si sta sviluppando una situazione politica emilitare tesa ai nostri confini. Voi siete la linea di difesa”, ha detto alle guardie di frontiera.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Colpi di artiglieria a Zelenodolsk. Attacchi russi nella notte a Zelenodolsk, nell’area di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione regionale militare, Valentyn Reznychenko: “Il nemico ha distrutto infrastrutture, ma non ci sono feriti”.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Ancora Zelensky: “Sanzioni alla Russia inefficaci”. Il presidente dell’Ucraina ha poi diffuso un discorso video in cui ha ribadito come la maggior parte delle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione siano inefficaci. Mosca, infatti, le sta aggirando: “Sfortunatamente non stiamo vedendo che le sanzioni hanno esercitato molta pressione sulla Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Non concederemo mai il Donbass”. Il leader di Kiev, attraverso un messaggio sui social, fa sapere che l’Ucraina non concederà mai alla Russia le regioni contese. “Come previsto, la situazione nel Donbass è molto difficile”, scrive Zelensky. “Gli occupanti hanno concentrato qui tutta l’artiglieria e il massimo delle riserve. Stiamo facendo tutto per aumentare le nostre difese. Il Donbass sarà Ucraina, ricostruiremo tutto e non ci saranno alternative alle nostre bandiere”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Zelensky chiama Draghi: “Ci aspettiamo più supporto militare”. Il presidente ucraino ha sentito il premier nel pomeriggio di ieri: “Ci aspettiamo ulteriore supporto per la difesa dai nostri partner. Dobbiamo sbloccare i porti ucraini insieme”, scrive su Twitter.

Tweets by Brave_spirit81