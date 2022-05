Guerra, Putin: “Occidente verso suicidio energetico”. La resa di Azovstal, allarme colera a Mariupol [DIRETTA e VIDEO]

Entriamo nell’83esimo giorno di guerra in Ucraina. Il governo ha confermato ufficialmente l’evacuazione completa dei militari dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Zelensky: “Stiamo salvando i nostri ragazzi, l’attività diplomatica continua in altre aree”. Intanto Borrell sull’embargo al petrolio: “Non c’è ancora nessun accordo in Ue”. Bombe vicino al confine con la Polonia. Nella regione di Chernihiv otto persone sono rimaste uccise e undici ferite in un attacco missilistico al villaggio di Desna.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30. L’Oms lancia l’allarme colera a Mariupol. “Stiamo preparando una campagna di vaccinazionazione, perché siamo stati informati da ong che le acque reflue sono mescolate con l’acqua potabile” ha detto la direttrice regionale per le emergenze dell’Oms, Dorit Nitsan.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Parla Vladimir Putin e scatta l’ennesimo attacco all’Occidente che, per il presidente russo, sta andando verso “un suicidio energetico” per via delle sanzioni contro le forniture di Mosca. “Ne pagheranno le conseguenze, si sta creando un danno all’economia europea”. In merito ai militari ucraini dell’acciaieria Azovstal, il portavoce Dmitry Peskov dice che “saranno trattati in linea con le leggi internazionali”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Kiev conferma: “Nessun negoziato in corso”. Il negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak ha confermato che i negoziati tra Russia e Ucraina sono da considerarsi sospesi. Se riprenderanno, ha aggiunto, il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky in persona.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Dal Cremlino: negoziati fermi. Al momento non è in corso alcun negoziato tra Russia e Ucraina. Lo ha chiarito il viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, specificando che è Kiev – a suo giudizio – a essersi praticamente ritirata dal processo negoziale.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Lavrov: “Adesione di Finlandia e Svezia a Nato non fa differenza”. Per il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, “l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato non farà nessuna grande differenza per la Russia, in quanto da tempo i due Paesi partecipano alle esercitazioni militari dell’Alleanza”. Lo riportano diverse agenzie russe. La Svezia ha ufficialmente formalizzato in mattinata richiesta di adesione all’Alleanza atlantica.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Respinto attacco russo a Severodonetsk. Un attacco russo in prossimità della città di Severodonetsk, nell’Ucraina orientale, è stato respinto. Lo riporta su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, che scrive di pesanti perdite per i soldati di Mosca negli insediamenti di Hirske, Zolote e Syrotine.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Mariupol, evacuazione completa dell’Azovstal. Le forze armate ucraine asserragliate nell’acciaieria hanno ufficialmente annunciato la resa, cedendo il controllo alla Russia. Zelensky ha aggiunto: “Stiamo salvando i nostri ragazzi, l’Ucraina ha bisogno di eroi vivi. Penso che ogni persona generosa capirà queste parole. L’attività diplomatica, nell’interesse del Paese, continuerà in altre aree”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Bombe su base militare al confine con la Polonia. Lo rende noto Maksym Kozytsky, capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli. Una fonte della Cnn ha riferito di aver visto le difese aeree illuminarsi in direzione della struttura militare di Yavoriv, a una quarantina di chilometri di distanza dalla città da cui erano state sentite esplosioni.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Kuleba: “Ucraina delusa dall’Ue”. Il ministro degli Esteri ha parlato del “mancato accordo” sull’embargo del petrolio in Ue.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Borrell: “Embargo petrolio? Ancora nessun accordo in Ue”. Così l’Alto Rappresentante dell’Unione da Bruxelles al termine del Consiglio Affari Esteri

