Guerra, Putin non teme le armi americane: “Le schiacciamo come noci”. Kiev: “Macron umilia la Francia”. Da domani esercitazioni Nato nel mar Baltico [DIRETTA E VIDEO]

Centouno giorni di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45. Putin non teme il possibile invio di nuove armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti. “Le schiacciamo come noci” ha detto in un’intervista a Rossiya 1.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. Da domani e fino al 17 giugno via alle esercitazioni Nato nel mar Baltico. Sedici i Paesi che parteciperanno: 14 già membri della Nato, più i partner Svezia e Finlandia.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Frizioni Kiev-Parigi. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba non raccoglie l’appello di Macron a “non umiliare la Russia”. E aggiunge che “questi appelli possono solamente umiliare la Francia e ogni altro Paese che lo richieda. E’ la Russia che si umilia”. Intanto Papa Francesco fa sapere: “Desidero andare a Kiev, aspetto il momento giusto per farlo”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Secondo quanto riferisce il generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, gli ucraini, dopo aver perso il 90% dei soldati nei combattimenti a Severodonetsk, si stanno ritirando.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak fa sapere che gli ucraini hanno quasi interamente distrutto la 35ma armata della Federazione russa a Izyum, nella regione di Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Severodonetsk e Sloviansk le direttrici dell’offensiva russa. L’esercito russo prepara un’offensiva su Sloviansk, centro strategico dell’Ucraina orientale. Sono venti i gruppi tattici schierati nella zona. Rafforzato anche il contingente militare su Severodonetsk, al centro di una decisa controffensiva ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Prezzo grano in calo dopo annuncio Putin. Il via libera di Putin all’utilizzo dei porti occupati per le esportazioni fa calare il prezzo del grano. Lo annuncia Coldiretti, che spiega come i prezzi siano tornati in poche ore sui livelli di due mesi fa. L’analisi si basa sulla chiusura settimanale del Chicago Board of trade, dove il grano sul mercato future è stato quotato 10,4 dollari per bushel (27,2 chili) e con una riduzione del 10% in tre giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30. Ucraini riprendono parte regione Severodonetsk. Buoni risultati per la controffensiva ucraina nella regione di Severodonetsk. Il governatore del Lugansk, Sergej Haidai, ha detto che Kiev ha ripreso il controllo su un 20% di territori persi in seguito all’avanzata russa negli ultimi giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. Nuovo appello di Guterres a fermare le violenze. Così il segretario generale Onu alla Cnn: “Rinnovo il mio appello per l’immediata cessazione della violenza, per l’accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali”.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Nato: “Senza negoziati guerra può durare anni”. C’è preoccupazione per lo stallo nei negoziati. Una fonte Nato ha ammesso che “se ucraini e russi non si rimetteranno al tavolo, la guerra potrebbe trascinarsi per anni”.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Cnn: Usa non sosterranno piano di pace italiano. L’amministrazione di Washington non appoggerà il piano di pace in quattro punti proposto dall’Italia.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Grano, russi aprono a disponibilità limitata. Da Putin arriva una parziale apertura sulla questione grano: può passare dai porti di Mariupol e Berdyansk e dal territorio bielorusso.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Putin solleva dall’incarico il generale Dvornikov, “macellaio della Siria”. Il capo del Cremlino lo aveva chiamato a guidare il conflitto in Ucraina dopo il fallimento dell’avanzata verso Kiev.

