Guerra, Putin: “In caso di interferenza esterna risposta fulminea”. Kiev: “Bombe al fosforo su Avdiivka” [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al suo 63esimo giorno. Alla base di una possibile tregua, secondo Putin, non può non esserci un accordo su Crimea e Donbass. La Russia intanto sospende le forniture di gas a Polonia e Bulgaria. Sul campo si continua a combattere: in fiamme un deposito di munizioni nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina. Raid ucraino sull’Isola dei Serpenti. Cresce la paura per le esplosioni in Transnistria: la Moldavia ha convocato il consiglio di sicurezza nazionale.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Putin: “Se minacciati abbiamo gli strumenti per una risposta fulminea”. Il presidente russo, Vladimir Putin, torna a parlare e assicura che “gli obiettivi dell’operazione militare speciale in Ucraina saranno portati a termine incondizionatamente per garantire la sicurezza dei residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, della Crimea russa e di tutto il nostro paese”. Poi ha aggiunto che “il ministero della Difesa russo mostrerà in pubblico i mercenari stranieri catturati”. Infine, punta il dito contro chiunque abbia intenzione di interferire: “Risponderemo a tutte le sfide e le minacce. Abbiamo gli strumenti per una risposta fulminea e li useremo se dovesse essere necessario”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Kiev: “Bombe al fosforo su Avdiivka”. Secondo quanto denuncia Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare regionale, i russi hanno bombardato due volte la città di Avdiivka, nella regione orientale Donetsk, con munizioni al fosforo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45. Dalla Turchia: “Possibile incontro Putin-Zelensky”. Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, rilancia l’idea di un vertice tra i leader russo e ucraino: “Nonostante alcune difficoltà, siamo ancora fiduciosi. Forse sarà possibile riunire i due leader nei prossimi giorni su proposta del nostro presidente Erdogan”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:15. Von der Leyen: “Gas strumento di ricatto dei russi”. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la decisione di Gazprom di interrompere le forniture di gas a Polonia e Bulgaria è “ingiustificata e inaccettabile” e rappresenta “l’ennesimo tentativo della Russia di utilizzare il gas come strumento di ricatto”. Nel frattempo Igor Volobuev, vicepresidente della Gazprombank, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere a fianco delle forze ucraine. Volobuev è nato nella città ucraina di Okhtyrka.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45. Colpito deposito di armi in Ucraina, Bulgaria replica a Mosca. Missili russi hanno colpito e distrutto un deposito di armi statunitensi ed europee a Zaporizhzhia: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca. Intanto il ministro dell’Energia bulgaro, Nikolov, assicura: “La Bulgaria non negozierà sotto pressione e a testa bassa. Abbiamo riserve per un mese”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Kiev: “Guerra potrebbe essere molto lunga”. Così Arestovych, consigliere di Zelensky: “Ci saranno ancora azioni tattiche, raid, guerra. E’ una storia lunga, potrebbe durare fino al nuovo anno e dipende da una serie di circostanze”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30. Gazprom: sospesa fornitura gas a Polonia e Bulgaria. L’annuncio della compagnia è arrivato per effetto del mancato pagamento del gas in rubli.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Raid ucraino sull’Isola dei Serpenti: colpiti missili russi. Le forze armate ucraine hanno colpito le posizioni russe sull’Isola dei Serpenti, distruggendo il sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo riferisce l’esercito ucraino.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Preoccupa l’aumento delle tensioni in Transnistria. E’ il timore del Pentagono e degli stati Uniti, che “monitorano da vicino la situazione”. La Moldavia, intanto, ha convocato il consiglio di sicurezza nazionale.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Putin: “Senza Crimea e Donbass non ci sarà pace”. Così il presidente russo: “I colloqui proseguono ma non è possibile firmare garanzie di sicurezza sull’Ucraina senza accordo su Crimea e Donbass. L’esercito russo non ha nulla a che fare con quanto accaduto a Bucha, è una messa in scena”, ha aggiunto.

