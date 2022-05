Guerra, Putin: “Eroi i combattenti nel Donbass”. Lugansk, si fa critica la difesa ucraina [DIRETTA E VIDEO]

Quello odierno è il 91esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. Kuleba: “Di Maio amico, ma niente concessioni”. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al World Economic Forum ha parlato della proposta italiana di pace: “Di Maio è un amico e non ho nulla contro di lui, ma parlando politicamente dico che accogliamo tutti i piani che non prevedono alcuna concessione in merito all’integrità territoriale dell’Ucraina. Di tutto il resto siamo pronti a discutere”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Putin: “Eroi i combattenti nel Donbass”. Dopo aver fatto visita per la prima volta ad alcuni feriti di guerra ricoverati in ospedale a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto a una riunione del Consiglio di Stato in cui ha minimizzato la crisi economica russa – “la disoccupazione non cresce e apriremo nuovi impianti di produzione” – e ha definito “eroi” i combattenti nel Donbass: “Mettono a rischio la loro salute e la loro vita per i bambini di quella regione e per il bene della Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Putin semplifica pratiche cittadinanza per chi risiede nei territori occupati. Putin firma il decreto che semplifica il procedimento per ottenere la cittadinanza russa nelle zone occupate. Chi risiede nelle regioni ucraine di Kherson e Zaporozhzhia non dovrà perdere troppo tempo tra scartoffie burocratiche. Una mossa di “russificazione” bella e buona, col chiaro obiettivo di sottrarre questi territori e le loro culture alla madrepatria ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 15:o0. La Russia rimborserà il suo debito estero in rubli. Il ministero delle Finanze russo ha annunciato che il paese rimborserà il suo debito estero in rubli e non più in dollari, in seguito alla scadenza dell’esenzione che consentiva a Mosca di pagare i propri debiti in dollari, decisa dagli Stati Uniti. “I rimborsi saranno effettuati in valuta russa con la possibilità di convertirli successivamente nella valuta originale tramite il National Settlement Depository che fungerà da agente-pagatore”, si legge in una nota del ministero.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. I russi controllano il mar d’Azov. Il servizio stampa della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino fa sapere tramite Telegram che i russi “hanno il pieno controllo del Mar d’Azov”. Inoltre Kiev informa che “i soldati russi si sono avvicinati a Severodonetsk e quindi possono sparare anche con i mortai. La città è bombardata 24 ore su 24 e ci sono pesanti combattimenti in periferia”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Sfondate le difese ucraine nel Lugansk. L’ambasciatore dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk in Russia, Rodion Miroshnik, annuncia su Telegram che, con il supporto dell’esercito russo, sono state sfondate le difese ucraine nel Lugansk. Intanto da Kiev fanno sapere che in tre mesi, ovvero dall’inizio dell’invasione russa, sono scomparsi 1.918 bambini.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “Invio armi pesanti a Kiev è investimento per mondo libero”. Così il presidente ucraino: “Sono grato a tutti i partner dell’Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non solo per l’Ucraina ma per l’intero mondo libero. Ecco perché la fornitura di armi pesanti all’Ucraina – lanciarazzi multipli, carri armati, armi antinave e altre armi – è il miglior investimento per mantenere la stabilità mondiale”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Mosca: corridoio umanitario per navi straniere da porto di Mariupol. Il corridoio verrà aperto dalle 8 di questa mattina, come annunciato dal ministero della Difesa (citato da Interfax).

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Von der Leyen: “Putin deve fallire”. Così la presidente della Commissione Ue da Davos: “Faremo il possibile per far vincere gli ucraini e consentire a loro di riavere il futuro nelle proprie mani. Dobbiamo agire con urgenza, l’aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Dmytro Kuleba, ha scritto che “l’offensiva russa nel Donbass è una battaglia spietata, la più grande sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale”. Quindi l’invito ad avere più armi, e in tempi rapidi.

Tweets by Brave_spirit81