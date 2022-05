Guerra, Putin: “Disposti a riaprire dialogo con Kiev”. Ue verso stop a import petrolio russo via mare [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 95esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. “Ue verso divieto import petrolio russo via mare”. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, secondo la quale la commissione europea ha inviato una bozza di proposta rivista ai governi nazionali.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Il leader ceceno Kadyrov: “Severodonetsk sotto il nostro controllo”. Parla Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia: “La città è stata liberata, i residenti possono stare tranquilli. Non saranno più in pericolo. L’operazione è stata completata in tre ore, molto più rapidamente rispetto al piano iniziale di una settimana”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Zelensky: “Su armi aspetto buone notizie”. Così il presidente ucraino: “La nostra difesa dipende molto dai nostri partner, da quanto sono pronti ad aiutarci per difendere la libertà”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato all’emittente olandese Nieuwsuur spiegando di volere “colloqui diretti con Putin perché è solo lui che decide”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Durante la conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il numero uno russo Vladimir Putin ha detto che “la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Occidente rischia di aggravare la crisi umanitaria e di creare un’ulteriore destabilizzazione”. Inoltre si è detto disposto a riprendere il dialogo con l’Ucraina, come riferito dall’agenzia Tass.

Tweets by Brave_spirit81