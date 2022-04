Guerra, Putin attacca Kiev, Europa e Usa. Denunce di nuovi orrori a Mariupol, il sindaco: “21mila civili uccisi” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantottesimo giorno di guerra in Ucraina. Le truppe russe si riposizionano e sono pronti a sferrare l’attacco finale a Mariupol, dove finora sarebbero morti “oltre 10mila civili”. Zelensky accusa: “Hanno lasciato mine ovunque”. Il battaglione Azov denuncia: “Hanno usato sostanze velenose contro militari e civili ucraini”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Le accuse di Putin. Dopo l’incontro con il presidente bielorusso Lukashenko, Vladimir Putin punta il dito contro Zelensky: “Ha portato i negoziati in un vicolo cieco”. Poi etichetta come fake news i massacri di Bucha e dell’Europa dice che è “umiliata e soggiogata dagli Stati Uniti”. In merito alle sanzioni inflitte dall’Occidente alla Russia, Putin assicura che “hanno fallito”. Sugli Stati Uniti: “Sono pronti a combattere la Russia fino all’ultimo ucraino”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00. Zelensky: “Ue fissi termine per stop a gas russo”. Così il presidente ucraino Zelensky in un messaggio video al parlamento lituano: “Se si discute seriamente del petrolio solo per il sesto pacchetto di sanzioni, il mondo non si rende conto a quale guerra si sta preparando la Russia. Se non c’è ancora una definizione chiara sul gas russo, allora non ci può essere certezza che l’Europa abbia una volontà comune per fermare i crimini militari russi per costringere la Russia alla pace. L’Unione europea fissi un termine entro il quale interrompere le importazioni di gas russo”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Putin: “Attacco nel Donbass inevitabile”. Dopo l’incontro con Lukashenko Putin ha parlato alla stampa russa: “L’operazione speciale in Ucraina è stato il passo giusto da compiere, non c’era altra scelta, gli obiettivi saranno raggiunti. L’Ucraina ha iniziato a trasformarsi in una entità anti-russa per far crescere qui la pianta del nazionalismo. Il nobile obiettivo di proteggere il Donbass verrà raggiunto. Non ci sono dubbi che questo è ciò che accadrà. Sanzioni? Impossibile isolare la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Putin incontra Lukashenko. Il presidente russo Vladimir Putin è a Blagoveshchensk, a est del paese, dove ha convocato per un incontro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Come riporta l’agenzia Ria Novosti, l’incontro tra Putin e il suo alleato dovrebbe riguardare la costruzione di un cosmodromo a Vostochny, le misure per contrastare le sanzioni occidentali e l’ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale tra i due paesi.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. A Mariupol “morti oltre 21mila civili”. Lo dice il sindaco della città, Vadym Boychenko.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Russi si riposizionano verso sud. Lo dichiara l’esercito di Kiev, che parla di truppe nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Russi hanno lasciato mine ovunque”. Così il presidente ucraino: “Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra tera. Nel nord del Paese sono stati trovati centinaia di migliaia di oggetti pericolosi, mine e proiettili inesplosi”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Il battaglione Azov: “Le truppe russe hanno usato una sostanza velenosa contro militari e civili ucraini a Mariupol”. La comunicazione è stata ripresa dal Kyiv Independent e dai media ucraini: “La sostanza è stata diffusa da un drone e le vittime riportano disturbi respiratori”.