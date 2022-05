Guerra, Putin alle truppe: “Contro di noi c’era piano di attacco. Combattete per la nostra sicurezza” [DIRETTA e VIDEO]

Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi è il 9 maggio, la “giornata della vittoria” per i russi che hanno annunciato una grande parata militare per celebrare l’anniversario della vittoria nella Seconda Guerra mondiale. Putin parla alla nazione e alle truppe: “Combattete per la nostra sicurezza e per la gente del Donbass. Contro di noi c’era un piano d’attacco, anche per la Crimea, e la Nato non ha voluto ascoltarci”. Zelensky replica: “Nessuno si approprierà della vittoria del 1945. Presto ce ne saranno due di giornate della vittoria. L’Ucraina fa parte del mondo libero, la Russia è sempre più isolata”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Putin: “Combattete per la nostra sicurezza”. Così il capo del Cremlino alla nazione nelle celebrazioni del giorno della vittoria: “Abbiamo risposto ad una minaccia diretta ai confini russi perché un’attacco era stato preparato, anche alla Crimea. La Russia è sempre pronta a creare un sistema per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci. Ora combattete per la patria e per il futuro, affinché nel mondo non ci sia posto per i nazisti”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Parla Zelensky. Così il presidente ucraino: “L’Ucraina è parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un’Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell’odio. Non permetteremo a nessuno di appropriarsi di questa vittoria. Presto ci saranno due giornate di festa mentre qualcuno non ne avrà nessuno. Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, ma quella ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il G7: “Putin non deve vincere la guerra”. Video call tra i leader del G7 in merito alla guerra in Ucraina: “Siamo uniti nella decisione che la Russia non debba vincere questa guerra contro l’Ucraina. Le azioni di Putin sono un’onta per la Russia e per il suo popolo”. La Casa Bianca ha inoltre rivelato che l’impegno del G7 è fermare l’import del petrolio russo.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Battaglione Azov: “Non ci arrenderemo. Negoziati? Non si può con questi animali”. Parla il vice comandante del battaglione in una conferenza stampa online dall’acciaieria assediata di Mariupol: “La resa per noi è inaccettabile, anche perché non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se catturati. Vogliono distruggerci, non possiamo negoziare con questi animali. Stiamo difendendo il mondo libero, non solo l’Ucraina”.

