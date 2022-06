Guerra, possibile ripresa dei negoziati Russia-Ucraina. Zelensky: “Morti 31mila soldati di Mosca da inizio conflitto” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 105esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Possibile ripresa negoziati tra Russia e Ucraina. La ripresa dei negoziati tra Russia e Ucraina è possibile. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che ad Ankara ha incontrato il suo omologo russo Serghei Lavrov. Il quale, dal canto suo, ha garantito che la Russia è pronta a garantire il passaggio delle navi con grano e cibo, a patto che gli ucraini sminino i porti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. In corso incontro Lavrov-Cavusoglu. In corso ad Ankara l’incontro tra i ministri degli Esteri di Turchia e Russia, Mevlut Cavusoglu e Serghei Lavrov. Al centro delle discussioni La creazione di corridoi sicuri per permettere alle navi di trasportare grano ucraino attraverso il mar Nero.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Ripresa trasmissione dati da Chernobyl. Lo ha annunciato l’Aiea: l’Ucraina è riuscita a far ripartire il collegamento informativo interrotto all’inizio della guerra con la Russia, circa 100 giorni fa.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Morti 31mila soldati russi da inizio guerra”. E’ il bilancio del presidente ucraino: “La Russia paga ogni giorno quasi 300 vite dei suoi militari per un conflitto insensato contro l’Ucraina. Verrà il giorno in cui il numero delle perdite supererà il limite consentito”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Merkel: “Aggressione russa non ha giustificazioni”. Così Angela Merkel, ex cancelliere tedesco: “Questa aggressione all’Ucraina non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante. È stato un grande errore da parte della Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. E’ allarme colera a Mariupol. Lo sostiene il vicesindaco della città Sergei Orlovio, secondo cui Mariupol sarebbe “sull’orlo di un’epidemia esplosiva di colera, perché sta letteralmente annegando nelle acque contaminate”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Di Maio: “Minacce Medvedev gravi e pericolose”. Attraverso una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio replica alle gravi dichiarazioni di Medvedev: “È doveroso smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce. Ribadisco: per arrivare alla pace non basta l’apertura dell’Ucraina e la spinta della comunità internazionale, ma serve la Russia e la volontà di dialogo di Putin. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d’odio contro l’Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Medvedev: “Odio gli occidentali”. Sconcerto e stupore per le dichiarazioni di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e ora vicecapo del Consiglio di Sicurezza di Mosca, a proposito degli occidentali: “Mi viene spesso chiesto perchè i miei post su Telegram sono così duri: la risposta è che li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finche sono vivo, farò di tutto per farli sparire”.