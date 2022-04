Guerra, papa Francesco: “Mio viaggio a Kiev è sul tavolo”. Trovato morto fotoreporter [DIRETTA E VIDEO]

Trentottesimo giorno di guerra in Ucraina. Si combatte in tutto il paese, con Mykolaiv e Odessa obiettivi principali della nuova offensiva russa, e si continua a morire. Distrutta l’area oncologica dell’ospedale di Chernihiv, colpita l’università di Kharkiv. Terrore e distruzione anche in territorio russo, dopo l’attacco a un deposito di carburante di Belgorod non rivendicato dalle forze ucraine. Sirene in funzione nella notte in diverse città, con esplosioni in serie. Sul fronte diplomatico prove d’intesa nel summit tra Unione europea e Cina, mentre gli Stati Uniti promettono altri 300 milioni di dollari all’Ucraina per resistere all’invasione.

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 Mobilitazione di truppe in Transnistria, Chernobyl torna ucraina Secondo Kiev, in Transnistria (regione della Moldova di fatto controllata dai filorussi) è in corso una mobilitazione di truppe per condurre azioni in Ucraina. Nel frattempo sull’ex centrale nucleare di Chernobyl torna a sventolare la bandiera gialloblu: il 31 marzo i russi avevano fatto dietrofront, ripiegando verso la Bielorussia.