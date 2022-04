Guerra, offensiva dei russi sul Donbass “è già iniziata”. I separatisti filorussi: “Preso porto di Mariupol” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantasettesimo giorno di guerra in Ucraina. I russi preparano una nuova imponente offensiva sul Donbass dopo gli attacchi di questa notte. Raid a Kharkiv e all’aeroporto di Dnipro, distrutto. Zelensky: “Mosca ha perso il contatto con la realtà, ci accusa di cose fatte dalle sue truppe”. Sale a 183 il numero dei bambini uccisi da inizio conflitto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Nehammer: “Con Putin incontro duro e franco, non amichevole”. Così il cancelliere austriaco al termine del colloquio con il capo del Cremlino: “Gli ho detto che la guerra deve finire, perché in una guerra ci sono solo perdenti da entrambe le parti. Servono sanzioni più dure finché in Ucraina le persone continueranno a morire”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. I separatisti filorussi annunciano: “Preso il porto di Mariupol”. Lo riferisce la Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Borrell: “Servono più armi che embargo energia per l’Ucraina”. Così il capo della politica estera dell’Ue, al quale ha replicato poco fa Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo: “Questo cambia significativamente le regole del gioco. Quando il capo della diplomazia di un’organizzazione dice che un conflitto può essere risolto solo con mezzi militari allora ha accumulato qualcosa di personale o ha parlato d’impulso”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. Incontro tra il cancelliere austriaco Nehammer e Putin. Come ha rivelato Schallenberg, ministro degli Esteri austriaco, Nehammer dirà a Putin che ha perso la guerra: “Qualcuno gli deve dire la verità, dovrebbe essere nel suo stesso interesse. Dobbiamo salvaguardare vite umane”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Unicef: “Oltre 7 mln gli sfollati a causa della guerra”. Lo dichiara il portavoce Andrea Iacomini: “La situazione è sempre più grave e riguarda soprattutto i bambini”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. “Pronti alla battaglia finale a Mariupol”. Lo comunica l’esercito ucraino, che si sta preparando per l’assalto dei russi mentre questi ultimi stanno concentrando le forze. Mosca ha dispiegato anche le milizie del leader ceceno Kadyrov.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Il Cremlino: “Ulteriore allargamento Nato non aiuta la sicurezza in Europa”. Lo dice il portavoce Dmitry Peskov ad Interfax in riferimento alle richieste di Finlandia e Svezia di ingresso nell’Alleanza atlantica.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. “L’offensiva nel Donbass è già iniziata”. Lo ha annunciato il consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Vadym Denysenko: “Non ci sono ancora grandi battaglie di cui si parla tanto ultimamente, ma possiamo dire che l’assalto è già iniziato. I russi stanno accumulando le proprie forze, i bombardamenti sono continuati per tutta la notte”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “I russi hanno perso contatto con la realtà”. Così il presidente ucraino: “Mosca è arrivata al punto di accusarci per cose che le truppe russe hanno ovviamente fatto, come quanto accaduto a Bucha e Kramatorsk. Quando cresce la codardia diventa una catastrofe. Persone che non hanno il coraggio di ammettere i propri errori e scusarsi sono mostri”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Leader ceceno: “Prenderemo Kiev”. Ramzan Kadyrov, leader della repubblica russa di Cecenia, ha affermato che una nuova offensiva sarà lanciata prima contro Mariupol e quindi sull’est dell’Ucraina. Lo conferma anche il New York Times, che sottolinea come Mosca stia preparando l’assalto nelle zone tra Izium e Dnipro.

AGGIORNAMENTO ORE 05:30. Sirene antiaereo in tutta Ucraina, i russi avanzano a Mariupol. Le truppe di Mosca avrebbero diviso in due la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane.