Guerra, Odessa: respinto un tentativo di sbarco dei russi. L’Unicef: “Sfollata oltre la metà dei bambini” [DIRETTA E VIDEO]

Trentunesimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri Mosca ha affermato che “non si sono registrati progressi nei negoziati sui nodi politici” ma solo su “questioni secondarie”. E Kiev, attraverso la voce di alcuni collaboratori del presidente Zelensky, ha ribadito che “non cederà territori alla Russia”. L’Ucraina si è detta anche “molto delusa dal vertice Nato”. La Russia afferma che “si concentrerà sulla completa liberazione del Donbass”. E spunta una data sulla fine della guerra: il Cremlino avrebbe riferito ai suoi soldati che il conflitto terminerà il 9 maggio. L’Onu: “almeno 1.035 le vittime tra i civili”. Oggi a Varsavia vertice tra Joe Biden e il presidente polacco Duda.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa e coprifuoco ridotto a Kiev. Da quanto si apprende l’Ucraina è riuscita a respingere un tentativo di sbarco delle truppe russe dal mare a Odessa. A Kiev, invece, è stato ridotto il coprifuoco: non durerà più fino alle 7 di lunedì mattina (35 ore totali), ma sarà introdotto a partire dalle 20:00 di stasera e fino a domani mattina alle 7:00.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Fallito un tentativo di evacuazione a Kherson. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha annunciato che dalle 20:00 stasera e fino alle 7:00 lunedì mattina scatterà il coprifuoco a Kiev. Ucciso un giornalista ucraina a Zaporizhzhia, nel Sud-Est dell’Ucraina: si tratta di Oleg Yakunin, caporedattore di Afisha.zp. Da quanto si apprende è fallito un primo tentativo di evacuazione di civili (bambini e donne) organizzata dall’Osce a Kherson.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45. Oms: “Più di 70 attacchi a ospedali e ambulanze”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità comunica che, da quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina, si sono registrati più di 70 attacco contro ospedali, ambulanze e medici. E il numero aumenta “di giorno in giorno”. La Gran Bretagna accusa la Russia, attraverso un tweet del ministero della Difesa: “Da Mosca uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria”.

AGGIORNAMENTO ORE 7:00. Seicento sopravvissuti all’attacco al teatro di Mariupol. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, dichiara attraverso Telegram che sarebbero sopravvissute circa 600 persone all’attacco al teatro di Mariupol del 16 marzo. Questa mattina sono tornate a suonare le sirene anti-aereo in diverse città ucraine, come Kiev, Cherkasy, Kropyvnytskyi, Dnipro e Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 6:00. Unicef: “Più della metà dei bambini sono sfollati”. L’Unicef fa sapere “un mese di guerra in Ucraina ha portato allo sfollamento di 4,3 milioni di bambini – più della metà del numero stimato di 7,5 milioni di bambini del paese. Questo numero include più di 1,8 milioni di bambini che hanno raggiunto i paesi vicini come rifugiati e 2,5 milioni che sono ora sfollati interni in Ucraina”. “La guerra ha causato uno dei più rapidi sfollamenti su larga scala di bambini dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato il Direttore generale dell’Unicef Catherine Russell. “Questo è un triste risultato che potrebbe avere conseguenze durature per le generazioni a venire. La sicurezza dei bambini, il loro benessere e l’accesso ai servizi essenziali sono tutti minacciati da una orribile violenza senza sosta”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Pentagono: “Rinforzi dalla Georgia per la Russia”. Secondo quanto riferisce il Pentagono, la Russia sta provando a rinforzare la sua presenze in Ucraina con le sue truppe di stanza in Georgia. Intanto il presidente ucraino Zelensky riferisce in un video che finora avrebbero perso la vita oltre 16mila militari russi (mentre per il Cremlino sarebbero stati uccisi 1.351 dei suoi soldati).

