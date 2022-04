Guerra, nuovi bombardamenti nella notte: Mosca prepara imponente offensiva su Donbass [DIRETTA E VIDEO]

Quarantasettesimo giorno di guerra in Ucraina. I russi preparano una nuova imponente offensiva sul Donbass dopo gli attacchi di questa notte. Raid a Kharkiv e all’aeroporto di Dnipro, distrutto. Zelensky: “Mosca ha perso il contatto con la realtà, ci accusa di cose fatte dalle sue truppe”. Sale a 183 il numero dei bambini uccisi da inizio conflitto.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “I russi hanno perso contatto con la realtà”. Così il presidente ucraino: “Mosca è arrivata al punto di accusarci per cose che le truppe russe hanno ovviamente fatto, come quanto accaduto a Bucha e Kramatorsk. Quando cresce la codardia diventa una catastrofe. Persone che non hanno il coraggio di ammettere i propri errori e scusarsi sono mostri”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Leader ceceno: “Prenderemo Kiev”. Ramzan Kadyrov, leader della repubblica russa di Cecenia, ha affermato che una nuova offensiva sarà lanciata prima contro Mariupol e quindi sull’est dell’Ucraina. Lo conferma anche il New York Times, che sottolinea come Mosca stia preparando l’assalto nelle zone tra Izium e Dnipro.

AGGIORNAMENTO ORE 05:30. Sirene antiaereo in tutta Ucraina, i russi avanzano a Mariupol. Le truppe di Mosca avrebbero diviso in due la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane.