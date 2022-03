Guerra, nessun passo avanti su tregua. Mosca lascia il Consiglio d’Europa. Macron e Scholz sentono Putin [DIRETTA E VIDEO]

Quello odierno è il quindicesimo giorno di guerra in Ucraina in seguito all’invasione delle truppe russe. Ieri è stato bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol. Da Mosca, però, provano a smentire: “Fake news, era un edificio in disuso”. Zelensky rilancia e spiega: “Anche la Polonia rischia. Guerra nucleare? Tutto un bluff“. Intanto Kiev è pronta ad una soluzione diplomatica ed apre alla neutralità, ma “non cederà un solo centimetro di territorio”. Gli USA avvertono: “Putin vuole utilizzare armi chimiche. La Cina? Se non sospenderà esportazioni verso Russia la pagherà”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 In Polonia due batterie di missili Patriot Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha annunciato nel corso della sua visita a Varsavia che due batterie di missili Patriot hanno appena raggiunto la Polonia. “Gli Stati Uniti sono pronti a difendere ogni centimetro di territorio della Nato”, ha sottolineato la Harris.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Nuove accuse di Zelensky alla Russia Il presidente ucraina ha diffuso un nuovo messaggio su Telegram: “L’esercito russo ha già creato una catastrofe umanitaria in Ucraina. Vogliono umiliarci. Vogliono che i nostri cittadini prendano il pane dalle mani dell’invasore e che accettino, pur di salvarsi, di andare nella federazione russa. Per questo stanno bloccando Volnovaha e altre città. Lo stanno facendo apposta solo per dare ai propri propagandisti il nuovo materiale. Solo per questo. Sono dei mostri”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 Macron e Scholz sentono Putin Sono 52 le vittime tra i bambini e 400 quelle tra i civili in Ucraina dall’inizio della guerra. Lo afferma la parlamentare Yevheniia Kravchuk, del partito del presidente Zelensky. Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin, a cui hanno ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato e di una soluzione negoziata della crisi in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Terminato incontro ministri degli Esteri “Non ci sono stati progressi per un cessate il fuoco. Ma siamo pronti a incontrarci di nuovo in questo formato”, ha commentato l’ucraino Kuleba. “Non c’è accordo su tregua”, ha confermato il russo Lavrov. “Vogliamo portare avanti il negoziato in Bielorussia. La Russia non ha in programma di attaccare alcun paese europeo. Guerra nucleare? Non voglio crederlo”. Quanto all’incontro tra Putin e Zelensky, per Lavrov “è possibile, ma va preparato”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Possibile incontro Putin-Zelensky Le forze armate russe controllano alcuni quartieri di Mariupol. Lo riferiscono fonti governative di Mosca. il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha affermato invece che Kiev ha ribadito la richiesta di effettuare negoziati diretti tra Putin e Zelensky: “La richiesta è in esame al ministro degli Esteri”, ha detto Peskov

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 La Russia lascia il Consiglio d’Europa Il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, ha annunciato l’uscita della Russia dal Consiglio d’Europa, l’organismo internazionale che vigila sul rispetto dei diritti umani e civili. È iniziato, intanto, l’atteso colloquio in Turchia tra lo stesso Lavrov e il suo omologo ucraino Kuleba.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 “Ospedale Mariupol? Fake news”. Così il rappresentante russo alle Nazioni Unite Polyanskiy: secondo la versione di Mosca l’edificio colpito sarebbe un ex ospedale pediatrico, ora in disuso ed occupato già precedentemente dalle loro truppe.

AGGIORNAMENTO ORE 03.30 USA: “Se la Cina non rispetta sanzioni la pagherà”. Parla così la segretaria al Commercio Gina Raimondo, che precisa: “siamo pronti a impedire loro di ottenere apparecchiature e software americani o europei per produrre semiconduttori”. L’allarme lanciato dalla Casa Bianca preoccupa: “Mosca potrebbe usare armi chimiche”, spiega il portavoce del presidente Biden.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Oggi incontro ministri degli Esteri Ucraina-Russia Contatti tra il ministro degli Esteri ucraino, Kuleba, e il segretario di Stato Usa Blinken. “Siamo grati agli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di sanzioni dure contro la Russia. La pressione deve aumentare fino a quando la Russia non porrà fine alla sua aggressione brutale e ai barbari crimini di guerra contro gli ucraini”, il Tweet di Kuleba che oggi ad Antalya avrà un incontro col suo omologo russo Sergey Lavrov.

