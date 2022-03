Guerra, Nato: “Rischio incidenti nucleari e biologici. Più armi a Kiev”. G7: “Stop a transazioni con la Banca centrale russa” [DIRETTA E VIDEO]

Ventinovesimo giorno di guerra in Ucraina: è passato un mese dall’inizio dell’invasione russa. Nuove sirene anti-aereo a Odessa mentre l’Aiea è stata informata di un vasto incendio in una foresta che si trova nella zona della centrale nucleare di Chernobyl. La Gran Bretagna invierà altri 6mila missili all’esercito ucraino. La Cina si è intanto schierata con la Russia sulla risoluzione elaborata sulla situazione umanitaria, che è stata però bocciata in Consiglio di Sicurezza dall’Onu dopo aver ottenuto solo due voti a favore.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15. Il G7: “No a transazioni con la Banca centrale russa”. Dal G7 arriva lo stop a ogni transazione con la Banca centrale russa. E il premier Mario Draghi fa sapere che sia dal vertice Nato che da quello del G7 è emersa la disponibilità a “inasprire le sanzioni se necessario”, anche se la priorità è “cercare disperatamente la pace”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. “Più armi all’Ucraina”. E’ terminato il vertice straordinario dell’Alleanza Atlantica e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, fa sapere che “sarà fornita più assistenza all’Ucraina con armi anticarro, difese antimissili e droni”. Ma saranno assicurati anche “aiuti finanziari e umanitari”. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko afferma che “seimila ucraini sono stati deportati in Russia come ostaggi”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 Rischio incidenti nucleari e biologici Secondo l’agenzia Bloomberg, che cita fonti dell’amministrazione Biden, gli Stati Uniti e la Nato si stanno preparando al rischio di incidenti nucleari e biologici russi. Intanto Zelensky, in un video alla Nato su Telegram, accusa: “Questa mattina c’erano bombe russe al fosforo. Gli adulti sono stati uccisi e i bambini sono stati uccisi di nuovo dai russi. Il 24 febbraio mi sono rivolto a voi con una richiesta logica di chiudere il nostro cielo in qualsiasi modo consentisse di proteggere i nostri cittadini dalle bombe e dai razzi russi. Non abbiamo sentito una risposta chiara. L’Ucraina non ha armi antimissili. La nostra aviazione è molto ridotta rispetto alla loro e per questo loro utilizzano armi di distruzione di massa. Ne paghiamo le conseguenze ogni giorno”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 I negoziati sono su paesi garanti sicurezza Ucraina L’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnykin, ha spiegato durante l’audizione in Commissione Esteri della Camera, che il nodo cruciale dei negoziati riguarda la neutralità del paese: “Siccome non si ritiene che l’Ucraina diventi un membro della Nato, dobbiamo trovare un altro modo per garantire la nostra sicurezza. Non possiamo usare il modello di Austria e Svezia, perché abbiamo una situazione diversa nel nostro Paese. La soluzione potrebbe essere un modello che garantisca al paese aggredito di avere entro le 24 ore dall’aggressione sostegno militare e economico. Quali debbano essere i paesi che garantiscono la sicurezza fa parte della trattativa”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Distrutta nave russa a Berdyansk La nave da sbarco russa Orsk, ancorata nel porto di Berdyansk, è stata colpita e distrutta. Lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. In un messaggio su Twitter, invece, il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, invita a non cedere al ricatto di Mosca: “Se qualche paese Ue cedesse alle richieste umilianti di Putin di pagare il petrolio e il gas in rubli, sarà come aiutare l’Ucraina con una mano e aiutare i russi a uccidere gli ucraini con l’altra. Sollecito tutti i paesi rilevanti a fare una scelta saggia e responsabile”.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 L’appello di Zelensky Parla il presidente ucraino: “Questa è una guerra che coinvolge tutta Europa. La guerra lampo russa è fallita, ma Mosca non si fermerà. Kiev si difenderà fino alla fine. Per farlo abbiamo bisogno di aerei e mezzi di difesa contro gli attacchi dal cielo. Il mondo deve scendere in piazza: fatevi sentire”.

AGGIORNAMENTO ORE 06.30 Odessa sotto attacco Sirene anti-aereo a Odessa. I cittadini sono già nei rifugi: deserte le strade della città. I russi hanno intanto distrutto un ponte di collegamento sul fiume Desna, tra Chernihiv e Kiev: serviva a portare aiuti umanitari alla capitale e a far evacuare civili. L’Aiea è stata intanto informata di un vasto incendio in una foresta nella zona della centrale nucleare di Chernobyl.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Un flop la risoluzione russa alle Nazioni Unite La risoluzione elaborata dal governo russo sulla situazione umanitaria in Ucraina all’Onu ha ottenuto solo due voti a favore: quello di Mosca stessa e quello della Cina, schieratasi al fianco di Putin. Tredici astensioni e mozione bocciata: il testo non menzionava il ruolo dei russi nella crisi.

