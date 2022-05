Guerra, Nato: “Offensiva russa nel Donbass in stallo”. Usa negano a Kiev lanciarazzi a lunga gittata. Negoziati: si riparte? [DIRETTA E VIDEO]

Siamo all’86esimo giorno di guerra in Ucraina. Questi tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto sul campo e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il governatore regionale Serguii Gaidai comunica su Telegram che i bombardamenti russi sulla città di Severodonetsk, nell’est dell’Ucraina, hanno causato almeno 12 morti e 40 feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg fa sapere che “l’offensiva russa in Donbass è in stallo. Ma pensiamo che Mosca non abbia rinunciato ai suoi piani: dobbiamo sostenere l’Ucraina sul medio e lungo periodo”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Russia pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina. Lo ha assicurato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko, all’agenzia Interfax. Secondo Rudenko, i negoziati potrebbero ripartire quando Kiev si dichiarerà pronta a farlo.

